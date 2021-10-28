近年來越來越多消費者願意在網路上評價所體驗的吃喝玩樂地點，也成為許多人消費前參考的依據。饗賓餐旅旗下在全台擁23家分店的川菜連鎖餐廳「開飯川食堂」，在第4屆網路溫度計2021第四屆「網路口碑之星」評選中，以外帶外送聲量成長率286%、食材調理包聲量成長率100%、網路口碑聲量3293筆中正面評分達97.54%及地點評論7651則裡正面評論達91.47%等條件，榮獲中式連鎖餐廳「策略卓越獎」肯定。

饗賓餐旅開飯川食堂副總經理王禹軒上台領獎。（網路溫度計提供）

網路溫度計第四屆的「網路口碑之星」評選，是從去年7月1日至今年6月30日累積超過28億筆資料中爬梳整理出的口碑評鑑，也是台灣第一個以「全網路數據」為依據進行評選頒獎的獎項。此次共計1248個品牌評選，依據網路討論之網路聲量、正負評比，評選消費者口碑肯定的企業品牌，頒發「策略卓越」以及「領航創新」2大獎項，共28個得獎企業。

對於開飯川食堂從這麼多的餐飲同業中脫穎而出，饗賓餐旅陳毅航總經理表示：「今年是開飯川食堂創立十周年，雖然因應疫情一度被迫暫停內用，但饗帶走外帶外送和饗在家冷凍調理包兩個平台，仍將開飯的經典美味料理，即時溫暖的送到顧客們手上，讓顧客們宅在家也能歡喜開飯。謝謝顧客們的愛護與支持，謝謝網路溫度計網路口碑之星的肯定。」

據網路溫度計分析，開飯川食堂獲獎原因有二，其一為「結合專屬訂餐平台，提供多元組合選擇」，因應疫情下居家防疫的生活型態，結合饗賓集團專屬訂餐平台「饗帶走」提供外帶自取及外送服務，聲量成長 286% ；除了推出限時免運之外，還加碼推出滿額折扣，更特別量身打造單人獨享餐盒、多人分享組合套餐。

另一原因則是「整合美食及生鮮電商，串連車隊外送一條龍」，饗賓持續強化自有電商平台「饗在家」，瞄準居家防疫的料理需求，祭出免運優惠，開飯川食堂的經典美味料理於「饗在家」電商平台上架冷凍即食調理包，讓居家辦公的家長及上班族輕鬆料理三餐，在疫情時期用一條龍式的服務方式照顧消費者的需求。