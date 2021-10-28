中央流行疫情指揮中心宣布，無陪侍服務的歌聽、舞廳、夜總會等八大行業11月2日起，只要符合防疫規定，可有條件開放營業，至於有陪侍服務的業者，預計11月16日解禁，不過顧客必須符合一個關鍵「低消」條件，也就是至少接種一劑疫苗，並滿14天以上才放行。

二級警戒再延長！KTV等9場所11/2起可飲食、5場所免戴口罩 「無陪侍八大」有條件開放營業

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(28)日在疫情記者會上宣布，11月2日起，無陪侍服務的夜總會、酒家、酒吧與理容院等八大場所，可有條件開放，有陪侍服務則規劃於16日解禁。

八大場所11月2日起無陪侍且符合防疫規定者，可開放營業。(經濟部提供)

經濟部商業司長蘇文玲表示，八大行業須符合實聯制、量體溫、戴口罩、環境清消等4大原則，此外也要經地方政府核准，並依照相關餐飲等防疫指引。值得注意的是，八大行業從業人員與顧客都須至少接種1劑疫苗且滿14天。

八大行業從業人員首次提供服務前要提供3天內抗原快篩或PCR陰性證明，未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每周1次抗原快篩或PCR採檢；而顧客也應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。11月16日起，有陪侍服務且符合上述防疫規定者，才能開放營業。

至於萬華茶室是否符合無陪侍服務定義？媒體詢問，若陪侍者假扮成客人，是否可藉此躲掉稽查？陳時中則回應，這樣就太輕忽稽查人員的能力了，因為基本上警察進去不用看，用聞的就知道。此外，對於KTV開放可脫口罩飲食後，是否也可飲酒？蘇文玲說，飲食開放後，飲酒就不會再特別限制。

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