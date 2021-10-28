Lulu（黃路梓茵）今（28日）出席雙11活動大使，她今年買下市值6千萬、約60坪的新房，目前努力賺錢還房貸，因1個月房貸要6位數，目前手上已有5個節目主持的她說：「還好有3年寬限期，因為我是首購族，等寬限期一過，你們就會發現我每天都在工作。」問及與「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫的戀情，僅表示先忙工作就好了，絕對不會閃婚。

她日前接種莫德納第2劑，隔天感受到強烈的副作用，但為了工作還是吃了退燒藥出門，形容自己是飄著去錄影，「幸好我只要進入工作狀態，就覺得好像好起來，現在已經完全恢復了」，手也可以舉起來，表示多虧狂喝發泡錠的功勞，笑說經紀人症狀比自己嚴重，「我懷疑是經紀人是不想工作」。

Lulu目前有陸續接到尾牙邀約，大多都是線上舉辦，因黃子佼曾說今年跨年主持乏人問津，她聽到馬上回「騙人」，接著說不過跨年主持通常要到11月底才能確定，坦言自己有收到跨年要約，但需要等官方公布才能說。