JR（左）、宇珊加入《一袋女王》當外景特派員。（衛視中文台提供）

JR（左起）、曾國城、巴鈺以及宇珊一同主持全新升級的《一袋女王》。（衛視中文台提供）

曾國城、巴鈺主持的談話綜藝節目《一袋女王》已邁入12年，日前推出全新改版，特別加入外景特派員JR（紀言愷）和宇珊，4人28日出席線上聯訪，曾國城上月獲頒益智及實境節目主持人獎，是金鐘常客，被問感想，曾國城說：「就差這（《一袋女王》）一座了。」

曾國城手中5個節目都是棚內節目，他說之前已主持20年的外景節目，最近《型男大主持》做了澎湖特別企劃，大夥都錄得很開心，現在在看迴響與反應，他表示很喜歡出外景，看到外景特派員JR（紀言愷）和宇珊感到很羨慕。對於曾國城今年會發給員工多少年終，他說至少1、2個月跑不了，但還沒決定。

巴鈺產後目前60公斤，還剩6公斤沒瘦回來，「因為還有在餵母奶的關係，還有一些在水腫」，還笑稱不走性感路線，所以沒積極在瘦身，因為還在餵母奶不能隨意減肥，這時期避開油膩食物，晚上不吃澱粉，預計餵奶到明年農曆年前，「剛好女兒就6個月了，農曆年我也想好好吃東西，喝點酒」。

35歲的JR結婚2年育有1女，目前沒考慮生第2胎，原因是最近12歲愛犬肺積水重症，獸醫說牠頂多活幾個月，最近都在照顧牠，所以跟老婆分房睡2個多月，老婆跟女兒睡，他跟狗睡，「因為整夜要觀察牠的呼吸數，如果突然肺積水就要趕快餵藥，水如果沒排掉就要趕快送醫」。