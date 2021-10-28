北市一名媽媽日前到學校接兩名就讀國小的女兒放學，途中小女兒因邊走邊玩手機遭母親責罵，小女兒竟負氣跑離，大女兒見狀上前追妹妹，不料，兩人雙雙走失。焦急的母親向警方求助，北市警大安分局瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏獲報趕往，在大雨中四處奔波搜尋，半小時後終於尋獲這對姊妹，母女3人於雨中相擁而泣，結束這場驚魂記。

當日傍晚警方獲報，敦化南路與四維路口有小孩走失，巡邏警網趕到現場，一名神情緊張的母親表示，接兩名女兒放學回家時，因責罵制止小女兒玩手機，小女兒負氣跑開，大女兒從後追趕，結果也失去蹤影。

2員警在周遭街道搜尋，最後吳員發現兩名女童身影，騎機車接近並呼叫女童的姓名，但小女童看到女警卻因害怕而又跑走，吳員擔心女童安全，不顧雨勢在雨中急著追著，大喊試圖讓女童停下，幸好女童的媽媽也在附近尋找，女童一見到母親，馬上跑到母親的懷抱放聲大哭。

警方隨後將母女3人帶回派出所休息，待母女情緒較為穩定後，再將她們送到公車站平安返家。