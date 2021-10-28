演出《一把青》、《16個夏天》電視劇的知名演員楊一展，今天到嘉義遠東百貨為知名品牌當一日店長，穿著全身該品牌男裝，展現型男魅力，圈粉一大票姊妹們全都歡呼尖叫，他自爆會來嘉義吃美食，到梅山36彎看美景。
楊一展是模特兒出身，他坦言因身高不夠未能走上國際模特兒界，但他示範夏姿2021秋冬男裝，一襲黑色西裝搭配眼睛圖騰燒花透膚領巾點綴，充分展現輕熟男的時尚感。
楊一展也細心替顧客挑選服裝、幫忙試穿，粉姊粉妹要求合照，他也一口答應，展現一日店長的稱職及專業度，讓迷姊迷妹們歡呼尖叫聲不斷。
「夏姿．陳」台灣區涂姓經理表示，嘉義遠百專櫃是該品牌在台中以南、台南以北的重要據點，尤其經典繡花系列商品很受歡迎，在百貨周年慶往往能創下佳績，曾有單一顧客一口氣買數十萬元，消費力媲美北部。
涂經理表示，該品牌在嘉義經營約30年了，與在地客人長期互動，因而特別以奢華古銅金形象進行改裝門面，並推出適合35歲以下年輕族群的秋冬男裝系列。
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