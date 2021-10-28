中華民國銀行公會第13屆第3次會員代表大會於28日下午於銀行公會會議室舉行，由銀行公會理事長呂桔誠主持，金管會副主委蕭翠玲以視訊方式與會指導，會員代表出席踴躍，大會進行順利，圓滿閉幕。

蕭翠玲致詞時表示，今年國內面臨嚴重特殊傳染性肺炎衝擊，感謝銀行公會積極協助研提銀行業採線上方式辦理紓困振興貸款並邀集各金融機構全力響應「數位五倍券」等措施，配合政府推動相關政策，獲致良好成果。銀行公會長期對日益繁複銀行業務問題、興革事項，提具可行解決方案及寶貴建議，金管會得以順利推展下列四大項金融政策，包含強化銀行體質及提升金融韌性、推動數位化服務、金融推升實體經濟發展、推動「信託2.0計畫」。

蕭翠玲勉勵全體銀行業思考建立誠信經營文化的重要性，並強化銀行從業人員行為準則的認知與規範，並表示金管會將透過建立誠信文化、精進問責制度、嚴明金融紀律及強化教育宣導等四大面向持續推動，期許銀行落實公平待客、內部控制、及形塑良好法遵文化。

呂桔誠致詞時表示，今年COVID-19疫情持續嚴峻，5月間疫情急遽升溫至第三級警戒，在兼顧銀行員工健康安全及民眾、企業對金融服務的需求，公會協助金管會研商銀行加強防疫及提供金融服務的彈性措施。為減少面對面接觸的風險，給予有需要的銀行調整分行營業時間或暫停營業之彈性；為利民眾方便查詢，公會亦於官網以超連結方式彙整公告上述銀行彈性措施；銀行因前述彈性調整所導致之客訴案件，於公平待客原則評核時可予以彈性認定；同時為保障銀行員工安全健康，銀行公會2次建請金管會函轉衛生福利部爭取將銀行第一線服務人員及關鍵經營管理人員列為疫苗優先接種對象。在此，非常感謝金管會的指導與協助。

為因應疫情對我國產業影響，公會協助政府推動「紓困4.0方案」，配合紓困貸款「從優、從速、從簡」三大政策主軸，研訂相關金融協助措施；同時參加國發會紓困平台會議，並舉辦紓困貸款業務研討會，邀集全體銀行董事長（或總經理）與會，提出以數位化（非接觸式或低接觸式）方式辦理及給予作業時程彈性之建議，協助民眾與企業度過難關。疫情嚴峻期間，有賴銀行基層從業人員共同努力辦理相關紓困貸款措施，公會為關懷其辛勞，特於今年9月至11月間赴高雄、台南、台中、新竹、桃園等五個城市舉辦「銀行業務研討會」，與會員銀行共同交流業務經營議題，以期協助政府在紓困及振興達到更好的效果。

另配合政府「防疫、紓困、振興」三階段的因應措施，在振興經濟的部分，金管會與公會共同舉辦會議，促進金融機構結合政府各部會振興五倍券活動，提供數位支付綁定及加碼優惠方案，以刺激民眾消費產生加成效益，達成活絡國內內需、帶動經濟振興的目標。

疫情影響民眾生活方式，亦加速金融數位化的進程。因應金融科技快速發展及銀行業務需求，研議銀行擴大線上辦理的金融服務項目，包括公司可於線上開立數位存款帳戶、放寬數位存款帳戶應用的範圍，及線上申請貸款相關安全設計；另為協助主管機關加速推動數位支付，將電子支付及電子票證整合為一，研議電子支付相關法令修正及授權子法草案，經金管會公告於7月1日施行。在金融數位轉型的過程中，資訊安全更行重要，為確保銀行具有一致性基本安全防護，研訂「金融機構資通安全防護基準」，並舉辦相關資安聯防及威脅情資分析研討會。

為順應綠色金融的國際發展趨勢，建構完善的綠色及永續經營金融體系，配合金管會推動「綠色金融行動方案2.0」，研擬氣候相關財務揭露（TCFD）及責任銀行原則之內容與建議因應事項之相關文件，供金管會研擬本國銀行氣候財務揭露指引（草案）；另參考TCFD揭露架構及國際作法，接續研議「本國銀行辦理氣候變遷壓力測試具體措施」及「本國銀行業氣候相關風險管理實務手冊」，上述兩項委託研究成果，預計於111年第四季前函報金管會。為因應國際金融市場同業拆款利率的變革，提升銀行對 LIBOR退場風險意識，研議「LIBOR轉換因應措施方向建議報告書」以利銀行加速進行轉換準備工作，並按季提供國際訊息更新報告，持續辦理LIBOR轉換第二階段推動計畫。

國際間交流雖受疫情影響人員移動不易，為使交流不中斷，公會配合金管會於去年10月30日以視訊方式，與紐約聯邦準備銀行（FRBNY）就LIBOR轉換及準備情形進行意見交流，協助推動我國銀行業LIBOR轉換工作；另於今年3月8日配合政府參與「台盧金融合作視訊會議」，與盧森堡金融總署（LFF）、盧森堡銀行協會（ABBL）等金融單位代表就「金融機構對COVID-19之因應措施」及「綠色債券」等議題進行簡報及分享，共同探討未來合作機會。為持續與其他國家銀行公會合作交流，今年與越南銀行公會合辦「2021台越銀行不動產貸款業務線上研習班」，邀請本國銀行及越南當地銀行派員參訓。另為使金融人才學習訓練零國界，今年各項訓練課程亦以線上教學方式持續進行，期望透過國際互動交流，協助國內銀行瞭解國際金融市場前瞻脈動與發展。

政府正爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以因應未來新興貿易、商業的挑戰及促進跨境數位化發展，公會亦善盡民間團體的力量積極協助，應行政院經貿談判辦公室所請，於今年3月17日向澳洲國會提交支持我國加入CPTPP之公眾諮詢意見信函，後澳洲國會貿易子委員會邀請銀行公會透過視訊參加10月1日CPTPP擴增成員公聽會，期盼能為我國爭取加入CPTPP尋求澳洲支持，加速與國際接軌，達成台灣對外經貿戰略的重要目標。

呂桔誠提及，為促進經濟體系邁向永續發展，金管會主委黃天牧提出在兼顧「金融穩定」與「金融發展」目標下擬定金融監理策略，並期許銀行經營應保有在地關懷、長期發展策略、關照多元價值、促進普惠金融、誠信經營、政策規劃應注意執行之可行性等六項指示，銀行公會將全力協助會員銀行共同來推動，並適時就重要金融議題研議，朝銀行穩定發展並提升全球競爭力而努力。