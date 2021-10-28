38歲大陸導演沈居輝曾執導《同林鳥》、《南方北方》、《天亮説晚安》等多部電影與電視劇，也曾作為演員演出《單身公主相親記》、《刁蛮新娘》、《愛情公寓4》等作品，近日驚傳因拍攝色情片，已在今年6月底被上海警方逮捕，震驚演藝圈。沈居輝被捕當下臉色慘白，坦言因疫情影響收入銳減，在友人建議下，才不得已下海拍片，並在網上進行非法販賣。

導演沈居輝在大陸演藝圈小有名氣，微博擁有30萬粉絲追隨，近日被證實因拍攝不雅片在網上非法販賣被捕，令親友震驚不已。據悉，沈居輝原本經營一家傳媒公司，但因疫情影響，收入急遽下降，最終在朋友的建議下，決定拍攝色情片謀生。據悉，他每拍1部片能賺3萬多人民幣(約13萬台幣)，自去年10月至今，初估獲利近百萬人民幣。

導演沈居輝被捕現場，床上一片狼藉。(取自中國警方在線微博)

根據陸媒報導，沈居輝被捕當下臉色慘白，雙腿發軟，一五一十把情況向警方全說了；而另一位身高170多公分的項姓美女演員，也與沈居輝一同在現場被逮捕，打扮清涼的她坦言說不後悔是假的，表示沈居輝當初哄騙她影片都是在海外上映，也是正規公司拍攝，不存在違法行為，「我朋友微信上給我轉發了我拍攝的視頻，我一下子慌了，找到沈導演質問。」原來影片根本不是在海外上映，項女更因為影片被周圍一些朋友看到，羞到無地自容。

大陸導演沈居輝。(取自沈居輝微博)

不過沈居輝以「海外發行火了，都傳到國內了」來安慰項女，連哄帶騙讓以為「自己火了」的項女又陸續拍了10多部色情片。後來因為家長向警方報案，稱12歲兒子疑似被詐騙，花了幾千塊人民幣在APP上看色情影片，才讓警方循線將沈居輝一行人逮捕。