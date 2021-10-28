西班牙10月CPI 創近30年來最大升幅 18:402021/10/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙國家統計局（INE）28日公布，繼9月年增4％之後，10月消費者物價指數（CPI）加速擴張年增5.5％，創1992年9月來最大增幅，也超出《華爾街日報》訪調經濟師預估的4.5％。INE指出，10月通膨年率進一步升溫，主要受電價及油氣產品價格大漲帶動。 前九月退票270億 史上最低 英國9月汽車生產創下近40年來最大跌幅 #CPI #INE #西班牙 #創近 #最大升幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲端事業助攻 微軟上季業績超預期 04:102021/10/28 全球財經 富邦併北銀三大指標觀察 董瑞斌：高銀該走自己的路 17:302021/10/28 財經 《光電股》群創前3季每股盈餘4.99元 Q4淡季出貨量估降 15:062021/10/28 財經 高收益債企業低違約率、良好基本面 可望持續吸引資金 16:092021/10/28 財經 蘇貞昌拍板！軍公教明年加薪4％ 25年來最高 11:112021/10/28 政治 2021年製造業產值年增21.26％ 創歷史次高 11:012021/10/28 財經 通膨烏雲罩頂 民眾信心嚴重悲觀 04:102021/10/28 財經焦點 10月CCI調查 民生通膨隱隱發作 04:102021/10/28 財經要聞 明年軍公教可望調薪4％ 04:102021/10/28 財經要聞 《國際產業》意法半導體Q3毛利率增 上調全年銷售目標 15:572021/10/28 財經 《韓股》外資法人賣 KOSPI收跌0.53％ 15:572021/10/28 財經 財經熱門新聞 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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