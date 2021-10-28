西班牙國家統計局（INE）28日公布，繼9月年增4％之後，10月消費者物價指數（CPI）加速擴張年增5.5％，創1992年9月來最大增幅，也超出《華爾街日報》訪調經濟師預估的4.5％。INE指出，10月通膨年率進一步升溫，主要受電價及油氣產品價格大漲帶動。