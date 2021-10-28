上櫃公司桂盟（5306）今（28）日向證交所申請櫃轉市，為今（110）年第19家國內公司申請股票上市，也是今年來第二家櫃轉市。今日在櫃買市場收盤為206元、下跌1.9％。

桂盟公司負責人為吳盈進，公司實收資本額12.6億元，主辦承銷商為元大證券，主要產品為自行車傳動產品、機車傳動產品、汽車正時系統、車庫門開門機系統之製造與銷售。

桂盟去（109）年營收61.51億元，稅前純益19.79億元，每股稅後盈餘（EPS）高達12.02元；今年前9月營收為57.08億元，上半年EPS為7.79元。