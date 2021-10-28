受惠本土疫情趨緩，11月8日開放自由座搭乘，台灣高鐵（2633）旅運需求爆發，公司衝刺國旅商機，28日宣布再加碼「振興五倍券」活動，「紙本券滿額送」專案加贈5萬張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，並延長活動期限至12月29日。

同時，配合11月8日起回復自由座服務及增班至每周1016班次，針對TGo會員將推出限時三天超值優惠，只要在11月8日至10日搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1000點紅利點數。

台灣高鐵表示，考量「振興五倍券」專案推出後持續受到旅客好評，同時第二梯次紙本振興五倍券11月8日起才可領券使用，特別延長「紙本券滿額送」活動時間，由原10月31日展延至12月29日。

台灣高鐵TGo會員在活動期間內，只要到高鐵各車站售票窗口購票，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿2000元送2張，依此類推，每人每次最多贈送5張，且由原限量10萬張加碼至15萬張。

高鐵公司表示，為鼓勵旅客多搭乘高鐵，並回饋會員旅客支持，本次也針對TGo會員推出多項加碼優惠，提供TGo會員每月享指定車次標準車廂對號座88折優惠2張的「月月Go有禮」專案，11月8日起至12月底前適用指定車次再加碼，近4成班次可享優惠。

指定會員再享12月底前標準車廂對號座購票8折起驚喜優惠，不限車次，每人限換購2張。歡迎旅客立即加入TGo會員並開通帳戶，盡享TGo會員的專屬優惠。

此外，因應近期國人旅遊意願逐漸提升，「高鐵假期」也首度結合米其林或必比登的星級特色行程，推出「饗宴之旅2日、3日豐富行」。

例如台中地區的「饗宴之旅3日豐富行」，安排旅客入住日月千禧酒店，搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴；「饗宴之旅2日豐富行」則安排入住台中逢甲智選假日酒店，搭配「新月梧桐」午餐。使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。