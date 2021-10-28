陽明海運（2609）今（28）日宣布第八艘11000TEU級新船「招明輪」交付營運，將於11月投入南美航線服務，近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，有助陽明海運最大化艙位利用及滿足客戶需求，提升營運績效。

陽明向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社量身打造全新11000TEU級貨櫃輪「招明輪」今日完成命名典禮，由今治造船在廣島船廠舉辦，透過線上視訊與陽明海運台北辦公室連線，由船東邀請陽明海運董事長鄭貞茂擔任新船命名人、Tamiko Onaka女士擔任新船擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的祝福。

陽明透過與專業船東合作，布建14艘11000TEU級貨櫃輪，招明輪為此系列第8艘交付新船，將於11月10日竣工交付。此系列貨櫃輪自2020年起交付迄今達8艘，加速陽明船隊船齡年輕化，達到節能省油、降低單位成本的綜效。

該船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等環保設備，並採用新型雙島式設計，增加貨物裝載空間並提高視野性能，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

因應近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，招明輪交付後，即刻投入南美航線服務，有助於陽明海運最大化艙位利用及滿足客戶需求，並深化耕耘南美市場，更提升陽明海運整體營運績效及運送服務品質。

招明輪將於11月12日投入亞洲往返南美東岸SA3航線，SA3航線靠港依序為：上海 －寧波－鹽田－香港－新加坡－里約熱內盧－桑托斯－巴拉那瓜－納韋甘蒂斯－蒙特維多－布宜諾斯艾利斯－里奧格蘭－納韋甘蒂斯－巴拉那瓜－桑托斯－新加坡－香港－上海。