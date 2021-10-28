「2021福隆國際沙雕藝術季」打造全亞洲第1場的「重溫皮克斯經典」沙雕展自9月17日開展至今，1個半月就超過10萬人次入園參觀，雙十連假期間更突破萬人入場，許多民眾向主辦單位提出希望能延長展期，主辦單位與台灣華特迪士尼公司討論之後決定順應民意，將活動再延長1個月至11月30日，讓更多熱愛皮克斯的粉絲來福隆一睹經典動畫場景與角色的魅力。

今年的福隆國際沙雕藝術季自5月就建置完成，隨後遇到疫情以及颱風影響，從原本的47座沙雕減做至20座沙雕作品，其中與台灣華特迪士尼公司合作，以歡慶皮克斯35周年為由打造「重溫皮克斯經典」主題，融入全球最夯的皮克斯經典角色，打造18座多達13部電影主題的沙雕作品，將多達40位皮克斯動畫的經典角色一一刻畫呈現。

其中不乏最經典的《玩具總動員》沙雕，高達4公尺的「胡迪」與「巴斯光年」，就在沙雕入口處迎接遊客的到來；還有大人小孩都喜愛的《汽車總動員系列》沙雕，能想像與「閃電麥坤」在黃金沙灘上馳聘；走到沙雕區尾聲有《怪獸大學》沙雕，與「毛怪」與「大眼仔」一起成為驚嚇專員來張工作證的合照，另外還有《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》、《可可夜總會》、《天外奇蹟》等，超人氣動畫作品一一呈現，每個作品被刻劃的栩栩如生，讓許多大小朋友都忍不住拍照留念。

這次沙雕季活動配合活動場域的防疫管理作為，採分流入場及人數管控，參展過程也需全程配戴口罩，打造今年最具規模且安心的海邊活動。活動期間還祭出抽獎活動，參觀完的民眾只要投入入場手環，就能參加總價值超過25萬元的摸彩活動，除了有福容大飯店福隆價值5萬6800元+10%的頂級VILLA別墅住宿券，還有價值2萬2800元、獲「台灣金點設計大獎」的彼安特ORIGINALE全營養智慧調理機，以及價值1萬6990元全新上市的OPPO Reno6（價值16990元）等多項大禮。

福容大飯店福隆店擁有獨特的福隆海洋溫泉「氯化物碳酸氫鹽泉」。（福容大飯店提供）

此外，隨著秋冬到來，與福隆沙雕季比鄰的福容大飯店福隆店，也開始打造福隆海洋溫泉旅遊以及暖湯美食之旅，飯店配合振興券活動推出「振興大FUN送 好想住福隆」振興券住房專案，即日起開始預訂，11月1日至12月31日入住，平日每房7999元起，只要使用1000元振興券，就能加碼享價值將近5000元的好禮回饋，包括精緻早晚餐各2客、職人海鹽清燉牛肉麵2客、加贈兒童2名入住以及館內1000元消費抵用券、平日免費升等房型及免收假日加價費用等好康。