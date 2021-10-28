大陸女星張雨綺靠著周星馳電影《長江七號》打開知名度，成為「星女郎」之一，先前在綜藝實境秀《乘風破浪的姐姐》再創事業巔峰，事業一帆風順但情路卻坎坷，有過2段婚姻都無疾而終，直到今年7月認愛小8歲小提琴家李柄熹，還一起上節目放閃；近日有網友發現兩人不僅是情侶關係，原來李柄熹簽約的公司就是張雨綺開的，讓網友羨慕不已直喊「姊姊我不想努力了」。

33歲女星張雨綺曾有過2段婚姻，但都已離婚收場，7月31日她驚喜在微博發文，大方認愛鮮肉25歲小提琴家李柄熹，兩人疑似同居，恰逢奧運期間一起在家替選手加油；其實在正式認愛前，兩人就曾被拍到甜蜜逛街，宣布戀情後還大方一起上戀愛實境秀節目放閃。

張雨綺和小8歲男友李柄熹熱戀中。(圖/ 摘自張雨綺微博)

有網友發現李柄熹簽約的經紀公司，老闆就是張雨綺，上演「我的老闆就是我的女朋友」。(圖/ 摘自李柄熹微博)

日前有網友在微博發現張雨綺和李柄熹不只是情侶關係，他們透過李柄熹微博介紹中，得知他已是「虔來娛樂」旗下簽約演員，而細查後才知道虔來娛樂的老闆就是張雨綺；一個是老闆，一個是旗下演員，讓他們多了另類的「金錢關係」，變成現實版「我的老闆是我的女朋友」。

消息曝光後，也掀起網友熱烈討論，大多數人都十分羨慕李柄熹，「救命，這就是姊姊的快樂嗎？我不想努力了」、「言情小說素材，我的老闆就是我的女朋友」、「這根本偶像劇情節，太狂了」、「希望女神這次戀情能有開花結果」。