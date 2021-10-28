「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，有芋頭季紀念酒、酒杯組、風雞馬克杯、手榴彈水壺及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮可拿，還有機會將iPhone 13帶回家。（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉長洪若珊邀請鄉親和遊客一起在芋葉田田、秋風送爽中，共度假日美好時光。（烈嶼鄉公所提供）

2021烈嶼鄉芋頭季敲定10／30在東林複合式運動場開幕。（烈嶼鄉公所提供）

「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，只要購買專屬「烈嶼消費券」在島上特約商家消費，就有不同金額的滿額禮可拿。（烈嶼鄉公所提供）

〈烈嶼鄉芋頭季〉將於10／30上午9時30分在東林複合式體育場登場，鄉長洪若珊帶領鄉公所團隊精心規畫5大項活動單元，歡迎鄉親和遊客一起在芋葉田田、秋風送爽中，共度假日美好時光。

鄉長洪若珊表示，「烈嶼鄉芋頭季」已邁入第19屆，當日活動安排芋頭王競賽頒獎、挖芋頭體驗、特色農夫美食市集，還有大、小朋友都喜愛的街頭藝人、行動雕像和氣球表演。即日起至11月底更有樂遊烈嶼消費趣、拍照打卡送好禮及徵圖比賽、攝影比賽、地質小學堂拉霸趣等系列活動，整整1個月好吃、好玩，要讓大家開心不停。

烈嶼鄉公所說明，「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，只要購買專屬「烈嶼消費券」在島上特約商家消費，就有不同金額的滿額禮，有芋頭季紀念酒、酒杯組、風雞馬克杯、手榴彈水壺及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮可拿，還有機會將iPhone 13帶回家。

重頭戲之一的「挖芋頭體驗」報名年年秒殺額滿，今年為讓更多遊客體驗挖芋樂趣，鄉公所特地規畫「挖芋體驗電瓶車專線」，均一票價350元，可攜回3斤芋頭，每天上、下午各1場次（9點、14點發車），預約專線082-362952。活動詳情可上〈烈嶼旅遊網〉查詢。