第三大隊大隊長殷明坤指出，育幼院兒童屬於避難弱勢，定期辦理防災宣導及演練可以降低火災發生及提升災害的應變能力。（桃園市消防局竹圍分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

近來公安事件頻傳，弱勢團體的防災安全觀念尤需特別加強，有鑒於此桃園市竹圍消防分隊主動派員到懷德風箏緣地育幼院辦理自衛消防編組防災訓練。

竹圍分隊分隊長陳敏男表示，懷德風箏緣地育幼院為兒童少年安置機構，免費收容非自願離家無依的兒童及少年，這次宣導訓練主要為災害發生之通報及初期作為、火災發生及啟動自衛消防編組機制、避難引導演練、滅火搶救演練等項目，期能透過經常性宣導及演練強化該場所員工初期應變及通報能力，宣導防災觀念及安全，落實火災初期自救及避難疏散。

陳敏男說，平時落實自衛消防編組演練及各項消防安全設備維護，強化機構本身初期火災的自救能力，加強訓練應變突發狀況，才可以確保人員的安全。

第三大隊大隊長殷明坤指出，育幼院兒童屬於避難弱勢，定期辦理防災宣導及演練可以降低火災發生及提升災害的應變能力，教育需從小扎根，尤其是類似弱勢團體更應多加關心及加強提升防災觀念，最近天涼，也特別提醒民眾使用瓦斯熱水器及瓦斯爐應注意環境通風，以防範一氧化碳中毒。