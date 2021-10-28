No better way to close out a fantastic visit to #CFAY then to tour the Japanese Aircraft Carrier Izumo and talk to @US7thFleet about our operations in the Indo-Pacific. My sincerest thanks to @CNFJ and @jmsdf_pao_eng for hosting me. #USJapanAlliance #FreeOpenIndoPacific pic.twitter.com/36t1iPNs33 — Office of the Secretary of the Navy (@SECNAV) October 26 2021

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）近期結束日本訪問，並將已完成部分F-35B戰機運用改裝的海上自衛隊「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183），直接在推特貼文中稱為「日本航空母艦」，毫不顧忌日本政府為減輕違憲疑慮和周邊國家反感，持續避免將該級艦稱為航空母艦的宣傳策略。

剛結束日本訪問的戴杜羅在推特上發文，稱他行程的最後一站是參觀「日本航空母艦出雲號」，並與第7艦隊官兵談論美國海軍在印太區域的任務，表示「沒有比這更好的旅途完結方式」，並感謝為他導覽的美國海軍和日本海自人員。

日本在二戰後制定和平憲法，公開宣布放棄行使戰爭的權力，也不會保有陸海空軍，因此自衛隊在法律上並不屬於軍隊；日本長期以來也避免獲得攻勢性武器，尤其是長程彈道飛彈、遠程轟炸機，以及同樣擁有長距離武力投射能力的航空母艦。故未來出雲級艦的官方定位將是「多功能護衛艦」。

軍事新聞網站「Military.com」指出，無論戴杜羅是否有意，他都已代表美國對日本軍事地位的態度發生「歷史性轉變」，儘管已有海軍發言人出面緩頰，稱這段推文並不代表美國海軍對「出雲號」的官方定位。

美陸戰隊F-35B先前於「出雲號」進行起降測試。（圖／DVIDS）

美國智庫「蘭德」（Rand）日本專家霍農（Jeffrey W. Hornung）指出，近年釣魚台緊張情勢上升，是推動日本改裝出雲級艦的主要原因。「出雲號」6月底才結束第一階段改裝工程，第二階段改裝預定於2024年進行；其姊妹艦「加賀號」（DDH-184）的改裝則不分前後階段，預定於今年底進行返廠大修時，一口氣完成相關作業。