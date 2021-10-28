看好五倍券助攻「雙11」商機，特力（2908）電商特力家線上加碼雙11優惠，其中振興五倍券帶動居家用品業績銷售噴發，特力+(家)購物網業績即攀升逾三成，此次雙11購物節決定加碼，除了特力Pay儲值回饋12％，並有成家方案30期0利率，且推出20萬件商品優惠最低五折起，預期再衝出至少三成成長。

特力指出，振興五倍券上路後，明顯激勵消費者添購傢俱及滿足裝修需求，特力集團旗下線上居家購物平台特力+(家)購物網業績即立現逾三成成長，其中傢俱類銷售增幅直逼四成，主要受惠遠距商機興起、疫情遞延消費及房市回溫等帶動報復性買氣。

特力+(家)購物網迎來「雙11狂歡慶」檔期祭出加碼優惠，自11月1日至11日推出多重回饋，包括特力Pay單筆儲值滿3000回饋12％、成家方案30萬30期0利率，月付1萬再賺1萬5、全站20萬件商品齊下殺，限量爆品5折起，加上適逢年底居家裝修換新潮，有望帶動雙11優惠方案活動帶動較去年同期至少三成成長。

根據特力線上觀察，在超過20萬件居家商品中，消費者購買商品主要圍繞客廳、臥室、辦公書房等空間傢俱，書桌椅、沙發、衣櫃、床架等商品亦持續強佔熱搜榜，如特力集團新近代理芝華仕頭等艙電動沙發，近來銷售十分亮眼，成長率快速衝破20％。

特力+(家)購物網近兩年受疫情影響，消費端對居家辦公及生活品質要求皆已提升，也越趨習慣在線上專業居家通路購買相關用品，去年購物網營業額成長34.3％、今年前三季又再增長30.3％。此外，隨著本土疫情趨緩、房市轉熱，再加上五倍券神助攻，有望再挹注新一波動能。