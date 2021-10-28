宜蘭悠閒從容的生活步調總吸引著旅人放下忙碌、享受愜意的假期。慢旅宜蘭的過程中，我們就像個孩子一樣，有發現不完的驚喜，說不完的故事，迎接秋冬溫泉旺季，宜蘭力麗威斯汀與三星農夫青蔥體驗農場共同合作，即日起至12/30推出『旅享童行.蔥滿幸福』兩天一夜住房專案，優惠價9500元起入住溫泉渡假酒店，享自助式早餐及或舞日本料理會席套餐(二選一)外，並可化身三星小蔥農一同體驗「採蔥、蔥油餅DIY、餵鹿」3種精彩的童趣玩法。

坐擁員山泉脈的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，標榜任何時刻都能和親朋好友來一趟旅行，並像孩子一樣忘卻煩惱，回到像孩子般的純粹。享受酒店獨有的威斯汀天夢之床舒眠體驗，酒店提供多種客房、套房及別墅房型，13坪大的客房內提供全套白茶蘆薈沐浴用品、舒適的溫泉湯池外，每房皆提供免費mini bar、濃縮膠囊咖啡。享受蘭陽田野魅力後，可回到飯店進行一場最純粹的碳酸氫鈉溫泉浴，洗去身上的疲憊，放下一成不變的自己，讓身心煥然一新、重新啟程。

距離宜蘭力麗威斯汀車程大約20分鐘的三星農夫青蔥體驗農場，可以跟著農場主人一同化身可愛蔥農，體驗農作生活，透過專業的導覽解說了解三星蔥的特色，親自下田體驗拔蔥、種蔥、用溫潤的山泉水洗蔥進而了解蔥的特色。另外安排DIY自製三星蔥油餅，從揉麵、包蔥，到品嚐外酥內香的純樸美味，大人小孩一起動手做，拿起相機來拍出的每張照片臉上永遠有孩子般的純真，讓旅程留下難忘的回憶。製作完後還能走進隔壁千坪園區中餵養梅花鹿、小羊、兔子等，參與有趣的互動體驗，與家人享受旅程中的童趣無窮。