比亞迪股份28日公布第三季業績，季內淨利潤為人民幣（下同）12.7億元，年減27.5％，基本每股收益0.44元。季內營業收入為543.07億元，年增21.98％。

數據顯示，比亞迪集團第三季淨利潤為24.43億元，年減28.43％，營業收入為1451.92億元，年增38.25％，主要是汽車、手機業務增加所致。

比亞迪港股股28日收報301.8港元，跌2.27％，比亞迪電子報25.8港元，跌0.96％。

此外，比亞迪電子公布，2021年前三季淨利潤為21.56億元，年減50.24％，每股盈利0.96元。營業額為659.35億元，年增27.99％，毛利為46.04億元，年減38.5％

比亞迪電子指出，首三季由於晶片短缺而導致客戶需求減弱，波動的局面依然持續，再加上大陸能耗雙控政策對短期生產的制約，對集團第三季的經營和業績帶產生一定的影響。