為支持台灣在地優質農漁牧場品並顯示深耕台南灣市場決心，東元餐飲集團第三度參加高雄國際食品展，並於今（28）於高雄國際食品展覽現場由東元集團會長黃茂雄與高雄副市長羅達生舉辦成果發表會，包括MOS Burger摩斯漢堡、樂雅樂餐廳等東元旗下餐飲品牌更特別結合台灣農漁會特產，堅持Fresh、Flavor、Fine的精神，示範原創、熱情、朝氣的嶄新料理。

安心食品（摩斯漢堡）今年度與高雄市政府合作，以龍虎斑製成龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠，以及屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻，近期更與日本獺祭聯名合作，開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡，以直火烘烤的白燒工法凸顯肉質本身的鮮甜及香氣新鮮。

樂雅樂餐廳秋季新品使用南台灣在地極選鰻魚漁產，推出蒲燒鰻魚玉子蓋飯，採日式傳統技法「江戶燒」先烤後蒸，最後沾醬再烤，充分鎖住美味營養，肉質更加鬆軟，油脂更加豐潤，醬汁完整入味。以及來自梓官的炭烤一口吃烏魚子，與台南在地肉質鮮甜細緻、滋鮮味美的草本虱目魚，推出薑燒虱目魚和風紙鍋。

今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團會長黃茂雄為在地農漁盡一份心力，除了藉由旗下餐飲13個品牌大力推廣，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，今年度各品牌與農漁會合作推廣的品項超過50幾種，其中龍虎斑、鰻魚、蓮霧蒟蒻採購超過4萬台斤，黃會長並對於近日高雄事件表達慰問致意。

東元餐飲集團深耕台灣市場三十年，更透過專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成產地溯源、永續經營的發展目標；旗下餐飲品牌摩斯漢堡（安心食品）用心發掘台灣在地食材，今年雖逢疫情影響，仍於中南台灣陸續展店，包含台中沙鹿店、豐原圓環店、高雄三民區十全自由店等，並規畫於南台灣設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大佈局南台灣，促進地方經濟發展，提供安心健康美味。東元餐飲集團邀請您一起品味「食在東元，實在安心」，享受熱情南台灣。