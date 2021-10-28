巨匠電腦邀請知名 Youtuber「SALU子竣」線上分享創業經驗，盼藉由實力經驗帶給學員更多職涯的想法。（柯宗緯翻攝）

防疫期間宅在家，許多人練就了居家上班、上課的技能。巨匠電腦在疫情期間開設超過百門的線上學習課程，針對學員不同學求在家就能提升專業技能，不受時間、空間限制。另還邀請知名 Youtuber「SALU子竣」線上分享創業經驗，盼藉由實力經驗帶給學員更多職涯的想法，並開放20位現場名額，讓學員現場Q＆A。

在Youtube擁有16.9萬訂閱的「SALU」，是由5位20多歲的年輕人、以沙鹿為根據地組成的Youtube影像創作者，以「人生好難，但很好玩」、「在夢想能當飯之前，我先吃麵唄！」作為頻道宗旨，他們曾經以行動不便者的角度去看世界、傾聽街友的故事、露宿街頭168小時等，真實感受各種眼光各種對不同職業的看法，透過分享向世界傳遞勇於實踐的熱血精神。

「SALU」工作室創辦人林子竣表示，一開始不是因為想要關注什麼議題而特別拍攝影片，而是因為出於對這個世界的好奇，希望可以透過影片去認識這個世界，很開心可以跟大家分享一路以來的心路歷程。

巨匠電腦總經理特助邱俊銘表示，巨匠近年來不斷結合市場需求及人才新知培訓，來調整教學模式，加上後疫情時代來臨，學員對於從線上學習課程的詢問度越來越高，尤其以年輕人居多，反應線下課程轉型線上課程的時代來臨，因此巨匠今年陸續增加上百堂專業學習課程，讓更多學員在家就可以學到專業知識，打破地域性的限制。

巨匠電腦1986年成立迄今已逾35年，近年來結合實體及線上創新教學模式，全台有超過50家直營門市，希望除了希望帶給學員專業的知識外，更希望成為學員們求職路上的最佳好夥伴，而且不用繳大筆費用，就能在線上學到多元課程，期許陪伴學員在人生道路上可以更順遂。