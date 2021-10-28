正隆今（28）日宣布訂定2030年ESG目標，包括綠色採購占比45％、在地採購占比75％，致力提升供應鏈的永續綠色競爭力，強化在地供應商夥伴氣候永續韌性，提高風險管理意識。

正隆也在今日辦理「2021年正隆供應商ESG大會」，攜手300多家供應鏈夥伴聚焦氣候變遷調適、永續發展策略，承諾以循環經濟、提升能源效率和數位轉型，共同打造淨零之島。

做為全台最大規模的回收紙再生廠商，面對疫情外送文化產生的大量廢紙餐盒，正隆竹北廠超前部署廢紙容器再生處理，扶植超過90家在地回收商幫助供應鏈轉型升級，擴大關懷第一線個體資收戶，日前獲頒TSAA第一屆台灣永續行動金獎。

近年正隆透過規模化再生技術，發展產品、能源、水等三大資源全循環，藉由持續的技術開發與設備升級，將傳統工廠結合智能產銷、數位管理，改造為更環保的智慧再生工廠；同時引領供應鏈夥伴精進低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等各個ESG面向。

相對海外紙業大廠擁有豐沛天然資源，如天然氣、水力、生質燃料來源等，台灣本土業者發展淨零條件限制和挑戰相對多，因此正隆致力發展可彌補島嶼資源限制的再生技術，使用最少資源發揮最大價值，並透過數位轉型提升產銷節能效益，導入採購平台確保供應鏈不中斷、AI模擬原物料量價走勢、分享節能資訊，與供應鏈夥伴一起以科學力邁向2050實踐淨零碳排。