議員劉惠娟為鐵牛車載客納入合法管道請命。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑紅樹林海空步道爆紅成網美景點，結合海牛特色，搭乘鐵牛車深入潮間帶之旅也熱絡起來，但鐵牛載客被質疑不合法，議員劉惠娟在議會要求縣府要努力，「納入合法的管道」，給西南角農漁民一條鮮活的觀光活路，也保障遊客安全。

芳苑廣袤黑泥潮間帶，生態豐富、養殖珍珠蚵，成了生態教育和觀光特色，「海牛耕蚵田」也納入了彰化縣無形文化資產，這次隨著芳苑海空步道吸引人潮，再紅了一波，怎麼永續經營成了重要課題。

劉惠娟指出，芳苑海牛只剩10幾隻，鐵牛是最佳載客工具，但載客不僅於法無據，彰化縣政府公告實施《彰化牡蠣搬運機管理自治條例》還明文規定除了駕駛之外，只能搭載兩名助手，行之有年的載客行為，不僅不合法，還有罰則。

劉惠娟指出，凸顯問題，不是要警察閒閒沒事去取締，是希望能夠解套，找到兩全齊美辦法，這條潮間道之旅，走得長遠，也成為彰化縣可以大聲公開行銷的觀光特色。

農業處長邱奕志表示，縣內有500多台蚵車，一旦發生車禍事故，整車還會被沒入，努力了好幾年，在才獲准頒發自治條例，目前有300多台領有牌照。

邱奕志表示，對於蚵車載客已積極向農委會、交通部等，尋求協商，但農委會認為只能管轄農運，但交通部觀光局則表示，「歉難同意」，因為不是縣府的權限，還在努力的溝通中。

地方漁民認為，蚵車只是在潮間帶以極緩速載客體驗，只要設定好安檢標準，包括做好防護的措施、限定搭乘人數、時間，行駛速度和核發駕駛證照等，應該不是那麼難，不該為了怕出事，就不願去承擔責任，簡短一句「歉難同意」，扼殺了地方觀光新活路的機會。