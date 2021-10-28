行政院公布11月2日起KTV視聽歌唱產業開放飲酒，地方政府與業者憂喜參半，業者開心可以公開賣酒與餐點，增加收入，警察機關則擔心飲酒令一開，娛樂場所的治安危機再起。

台灣5月因新冠肺炎疫情關閉八大行業，其中陪侍產業至今不得開放，舞廳、酒店業者10月初陸續轉型經營KTV，卻因禁飲食無法賣酒，盈利大減，苦不堪言。

行政院28日宣布11月2日起有條件放寬飲食，視聽歌唱業者不約而同期待挽回失去的業績，警方則憂心這波「報復性消費」將再颳起夜間治安危機。

全台率先從八大行業轉型KTV的萬象舞廳業者表示，轉型KTV包廂以來，收入不到5成，開放飲食後，有機會增加業績，仍期待正式開放陪侍產業，擔心停業時間一久，小姐逐漸流失，找不回來。

八大禁令長達半年，業者表示，酒店與舞廳小姐為了謀生，早已化身飯局妹與傳播妹，長期租下KTV包廂，實際私接熟客前往唱歌，照樣收小費，還能避免被店家抽成。

小姐規避陪侍禁令，身分轉為消費客人，差別只在唱歌時需偷帶飲料入內，無法公開邊唱歌邊飲酒，不過，法令的不便相當程度抑制客人的消費興致。

KTV再度開放飲酒，等於變相恢復女侍陪酒，警方憂心除了酒駕案件將再增多，娛樂場所帶來的夜間治安危機，將成為警方頭痛的夢魘。

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