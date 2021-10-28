全球晶圓代工龍頭台積電本月法說指出，將前往日本設廠，預計在2024年量產，用以生產22/28奈米特殊製程，早在先前就傳出，日本科技大廠SONY將與台積電合作在熊本縣生產CMOS影像感測器（CIS）等產品，如今SONY證實，考慮與台積電合作設廠，可能採取對台積電來說相當罕見的合資建廠計畫，目前正在與台積電、日本經濟產業省討論此事。

據《日經亞洲評論》報導，SONY稍早公布今年半年報，SONY集團財務長（CFO）十時裕樹（Hiroki Totoki）表示：「在晶片荒之際，半導體的穩定採購是一個關鍵問題，而台積電的工廠可能是一個解決方案。」

日前《日經中文網》就指出，台積電選定日本為繼美國、大陸之後，第3個海外設廠的國家，主要是日本基於經濟安保的考慮，以及長達1年邀請台積電前往日本投資等理由。不過，日媒也質疑，由於日本政府打算補助一半的資金，若從先前透露的8000億日圓（約2160億元新台幣），日本政府至少要補助超過千億元新台幣，由於日本政府向海外企業資助鉅額實屬罕見，預料未來將掀起波折。

此外，台積電也一直以最討厭合資企業的名聲，在半導體產業聞名，若這次願意與SONY為首的日本企業合資建廠，主導權由誰來決定就成為關鍵。日本半導體廠商高管表示，如果想要避免這個問題，就是日企必須挹注更多資金，不然整間工廠將完全依照台積電的意志來執行。

台積電總裁魏哲家也指出，法人關注在日本擴產是否影響半導體供需平衡，由於台積電在當地是提供同業沒有的特殊製程，並說明赴日設廠主要是基於客戶需求、營運與經濟等考量，設廠可就近服務。台積電早在今年2月就決議，將以實收不超過186億日圓（約1.86億美元），建立100%持股子公司，以擴展3DIC材料業務，並與供應鏈夥伴共同研究。

日本政府也在5月31日宣布，通過支持後5G時代通訊系統基礎建設強化研發專案中的先進半導體製程技術開發，有關台積電在日本成立3DIC材料研發中心計畫將給予正式援助。

十時裕樹指出，將繼續與台積電與日本經濟產業省討論這件事，並表示SONY正在考慮，要不要跟台積電分享在日本運作晶片製造廠的知識。他表示，正與台積電一起討論如何深化2家公司的合作夥伴關係。

SONY約控制著50%智慧型手機CMOS影像感測器（CIS）市占率，近年來也專注在車用CIS市場，主要是在電動車、智慧城市發展對影像處理業務的龐大需求。

SONY也今年第二次上調年度盈利預測，預計截至 2022 年 3 月的年度營業利潤將超過 1兆日圓（91億美元）。SONY也將年度淨利潤預期修正為 7300 億日圓，將利潤同期下降幅度降至 29%，比預期的下降 32%還要收斂，並將營收上調至9.9 兆日圓，較去年同期增長 10%。

SONY受惠於新冠疫情爆發後的遠端需求商機，該公司在遊戲業務的營業利潤達到創紀錄的 9710 億日圓。由於電視和其他電子產品強勁銷售，SONY預計本財年的營業利潤將超過這一水平。音樂串流媒體收入增長，與其動漫業務的銷售額將維持上升趨勢。