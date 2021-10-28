後疫情時代來臨，在電商產業快速成長下，物流產業也開始出現新的機會。網路家庭（8044）策略投資的科技物流新創Pickupp台灣總經理梁瀞文表示，物流產業更需要數位轉型，Pickupp在進軍香港、新加坡、馬來西亞之後，再進軍台灣市場，首先挑選雙北布建衛星倉，也將陸續開放更多合作夥伴，明年將陸續再拓展至其他城市。而接下來將面臨雙11考驗，期望能透過科技力，幫助電商在旺季爆單的時候優化物流配送的效率。

Pickupp是2016年成立的智慧物流新創，在香港成立之後，推出當日4小時以及隔日配送服務，打響名號後又陸續進入新加坡、馬來西亞市場。2019年獲阿里巴巴香港創業基金以及多家機構共同投資，2020年新冠疫情爆發，Pickupp看準商家轉型做電商的商機，推出網購物流平台Shop On Pickupp，今年則是看好台灣電商市場成熟，在台設立辦公室，近期也獲得網路家庭、基石創投以及淡馬錫控股新一輪投資。

目前Pickupp旗下擁有送貨團隊，配送夥伴達10萬人，成立以來已為2萬間跨國公司、物流巨頭以及零售與電商企業提供配送服務。

據Forbes Insights針對2023年物流、供應鏈和運輸產業的分析報告，約三分之二物流公司預期技術創新將為生產力及未來績效帶來顯著效益。其中53％的受訪者認為，物流業引進科技，將有助於加強整體顧客體驗。

對此，梁瀞文表示，以台灣目前物流產業的現況來看，服務以及路線都相對受限，且大多仰賴人力，而對點對點、專單專送配送成本較高，也不是人人都能負擔得起。梁瀞文說，Pickupp不是要與上述兩種業者競爭，而是希望在這兩種極端的模式當中提供新的選擇，以補足市場缺口。

舉例來說，Pickupp瞄準在市場供需失衡缺口下所隱藏的商機，透過以「AI模型」預測及調度訂單，相較於一次只能接一單、重跑同個路線、對貨品掌握度不足而派大車送小貨的業者，AI物流將大幅降低成本，並提升送達效率，成功為商家降低物流成本。

此外，當傳統物流業者急於推動數位轉型時，Pickupp也積極與其在雲端串接服務方面進行合作，透過平台並搭配Pickupp自由接單配送夥伴，幫助第三方物流業者提升運送效率。

而相較於傳統物流以及點對點派送的物流，Pickupp主打的物流是結合上述兩者優點，推出「店面共享計畫」，將閒置倉庫和市區零售商家的閒置空間，作為衛星倉，擔任物流中心或轉運站的角色，再利用大數據運算技術，改善物流塞車問題。梁瀞文表示，在台灣市場先與網家合作，以雙北開始，將透過彈性靈活的物流服務以及共享經濟的概念，妥善運用閒置空間，以及機動性高的機車配送人力，助物流產業數位轉型。