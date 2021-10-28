台北股市自去年疫情爆發觸底走高，集中加權指數屢創新高，吸引許多投資人躍身股海，推升當沖比重一度達6成，近日有1名男網友分享一張對帳單，稱他老婆辭了工作，專心當沖，但不太懂老婆「戰績」如何，因此發文詢問。許多網友看了驚為天人，虧損超過200萬，標的高達數十檔，其中宏達電還從100多萬虧到剩10幾萬，直呼「太驚人了」。

1名男網友在社群平台「mobile01」發文，稱他老婆將工作辭了，專心在家操作股票當沖，整天都在看投顧公司的影片，甚至還花了顧問費，在好奇心驅使下，偷看老婆8月的對帳單，疑惑這樣的「戰績」是好是壞？本金又要準備多少？

原PO貼出對帳單供網友參考，只見他老婆總投資成本高達超過600萬，買進的標的不計其數，元大台灣50反1、友達、大成鋼、旺矽、宏達電....等不勝枚舉，但大多都賠多賺少，未實現總虧損超過200萬，其中宏達電更是從100多萬賠到剩10幾萬。

貼文一出後，網友們留言，「這是閉眼選股嗎？能有這種績效也是不容易的，幫不了你」、「說實在話績效很差」、「檔數太多，不會賺錢的」、「看完覺得老天告訴你別玩了，不適合」、「不如加一倍跟夫人對做放空，應該能賺不少」、「當沖是賭博，投資就是投資，拿賭博當投資不輸也難」、「標準的套牢就不理它了，看起來以前當鴕鳥心態放著的虧兩百多萬，小賺得趕快賣光光，所以帳面沒賺的」。

也有網友分享自己當沖的慘痛經驗，「有一個月對帳單，光證交稅交給政府就扣了8萬多，但我實際獲利也沒多少，結論是被莊家收了」、「我賠了20萬後有點心得，問題不在於工具，在自己功力與是否嚴格遵守紀律，出手前要先規劃停利與停損價位，觸及就跑」。