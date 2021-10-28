美國總統拜登前往歐洲出席氣候峰會時，預期國內仍無法就對抗氣候變遷措施達成協議。意見分歧的民主黨籍國會議員要在今天結束前商定應對氣候變遷的支出案，可能性已降低。

美國有線電視新聞網（CNN）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今晚報導，拜登可能會將動身前往歐洲的時間延後數小時，因為他預期將出席明天上午的眾議院民主黨黨團會議，以爭取民主黨進步派議員支持他的主張。

拜登明天將動身，先後前往義大利羅馬出席20國集團（G20）峰會和在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候會議。他希望將「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）順利通過，作為美國在對抗全球暖化和其他問題方面領先世界的證據。因此格拉斯哥會議原本可為拜登提供機會，以展現美國應對氣候變遷的努力，並要求其他國家採取類似措施

不過拜登旨在遏止氣候變遷和擴大社會安全網的1.5兆至2兆美元支出計畫，今天仍陷在民主黨內的爭執泥淖中；而包括氣候相關措施在內的另一項1兆美元基礎建設法案，也面臨民主黨內分歧。

一位重要的民主黨籍議員點出，在拜登動身出訪之前，已無足夠時間敲定任何議題。

眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在與議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面後告訴記者：「我認為未來24到36小時內有望達成框架協議。」

但其他人都認為，今天似乎不可能達成協議。這些議員表示，諸如如何支出等基本問題依然存在。

今天稍早，白宮仍稱拜登這項標誌性支出計畫在明天以前獲得國會支持，具有「實際上的可能性」；但也承認，拜登也許會在沒有最終協議的情況下前往歐洲。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，「當然，總統希望能在達成協議的情況下展開行程」；然而她又說，世界各國領導人注意的是「總統在基礎建設和氣候方面的承諾」，而不是國會通過的內容。