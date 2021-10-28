總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》(CNN)首度證實「美國軍隊在台灣領土的存在」。但有媒體標題說「美軍駐台」，國防部長邱國正表示，美軍是協助，不是進駐。對此，前民進黨立委郭正亮解讀直言，這其實是有特殊意義存在的，蔡總統就是把話講開，今天專訪公布出來，就是呼應國慶談話內容，讓國人了解到台灣的定位在哪。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

談及CNN報導稱「美國軍隊在台灣領土的存在」，總統蔡英文在訪談中首度證實臺灣的確有美軍的存在，但並未透露有多少美軍在臺灣，僅表示「沒有外界想像的那麼多」；她也強調「我們與美國進行廣泛的合作，目的在於提高我們的防衛能力」，「臺灣不會屈服於壓力，也不會冒進」。相關談話內容引發外界關注。

邱國正今在立院備詢時則表示，「台美軍事交流和進駐不一樣，我們有很多交流，有些交流演訓，有幾個人，長期在台灣，是來這邊駐紮的『駐』，不是部隊進駐」。

國防部長邱國正28日在立法院表示，國軍跟美軍在各個層次、領域都一直有交流，但守護國家仍要靠自己，不能完全指望他人。（姚志平攝）

郭正亮28日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及美軍「助台協訓國軍」，他表示，從專訪報導來看，美軍在台不是駐軍，是來來去去的，主要是就陸軍特戰部隊和海軍陸戰隊進行快速突擊訓練，而國軍受訓人員也都是志願役軍人。

話鋒一轉，談及新竹樂山雷達站，郭正亮表示，其實樂山雷達站2013年就在台灣啟用了，當時蓋花了304億元，且從興建動工到完成啟用，包括建材都是美國人用的。而樂山雷達所接到的情報資訊，其實國軍也不完全能全數接收，所有情資都是直通美軍太平洋司令部的，且這件事除了台美雙方，對岸當然也知道。

主持人錢怡君好奇問郭正亮，既然對岸都知道，為何蔡總統還要說破？郭正亮認為，這才是玄機所在，他個人解讀認為，「美軍在台」這些資訊原本很可能是要在蔡總統發表國慶文告之後就公布出來，可能是在12、13號，但因為高雄突然發生城中城大火，所以才延後到27號。而今天主要是為呼應蔡總統在國慶談話中提到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

郭正亮還指出，這其實是有特殊意義存在的，蔡總統就是把話講開，讓國人了解到台灣的定位在哪，也讓對岸知道，如果持續用軍事行動威脅台灣，那美軍確實是存在的，如果要做政治談判，最底限就是「中華民國」，這等於是把話都講開了。

而事實上，美軍在台訓練我方人員，主要以小部隊合作演訓，包括陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊在谷關山區每年固定舉行「互動操演」；陸軍兩棲偵察營、海軍陸戰隊偵搜中隊與美國海豹部隊分隊，每年在澎湖水域舉行「閃光操演」。

不過台美軍事訓練任務並非固定常駐台灣，主要還是以大型演習進行期間、或特種部隊課程上需求時，才會派員短暫來台，最密切的對象主要為海軍陸戰隊，進年來才慢慢增加陸軍特戰部隊。