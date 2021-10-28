美式賣場好市多Costco推出不少經濟實惠的夯品，總是能引發一波搶購熱潮，不過也有網友在PTT發文，依個人口感意見和評價，主觀列出自己在好市多買過4款地雷食品，坦言買過一次就失望，貼文也引發鄉民熱議，直呼「太需要這種真實的評價」。

首先是一款「葡萄乾司康」，原PO認為葡萄乾軟軟黏黏是最大敗筆，加熱吃會好一些，但不會回購；另款「黑糖堅果糖餅」是味道普通，容易吃到膩；「OOO冷凍豬肉水餃」則是皮和汁都很不OK，CP值不高；最後是「OOO鮮豬肉包」，包子皮太厚且沒味道，太過油膩。

原PO主觀評價也引起鄉民熱議，「推，完全沒業配感」、「太需要這種真實的評價」、「實用推，買久了就不習慣亂踩雷」、「從來沒買過這些，感謝分享」、「第三第四種是社團公認的雷」、「那個水餃人人嫌但還是在好市多活的好好的，有夠神奇」、「肉包很久以前就一堆人嫌難吃了」。

也有人表達不同心得，「全家愛葡萄乾司康+1，可能運氣好買到不乾的」、「司康跟黑糖煎餅我還蠻喜歡的耶」、「水餃一顆不到2塊，也算符合身價啦」、「包子皮的確是滿厚的，可是有很難吃嗎，是不是我太好養啊？」有鄉民則提醒原PO不用勉強吃，「真的不行就退貨吧」。