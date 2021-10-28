資誠（PwC Taiwan）會計師事務所28日發布《全球投資人ESG調查報告》指出，環境、社會與治理議題（ESG）已成為全球投資者進行投資決策的驅動因素。

根據資誠調查，如果企業未在ESG議題上採取足夠的行動，近半數（49％）受訪投資人表示將從該企業撤資，而超過一半（59％）的受訪者表示，若企業在ESG議題上缺乏行動，受訪者可能會投票反對其高階主管薪酬協議；而有三分之一的受訪者表示已經採取此一行動。

另外，大多數（79％）受訪者表示，企業管理ESG風險和機會的方式，是投資人做投資決策的重要因素。

如果企業在因應ESG議題上做得不夠，大多數投資人可能會採取行動，但大多數投資人也表示，他們不希望企業的ESG行動對其投資報酬產生重大影響。絕大多數（81％）受訪者表示，為了實現ESG目標，他們接受的投資報酬率減少幅度不能超過1個百分點； 近一半（49％）受訪者不願意接受任何投資報酬率的減少。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，根據這份報告，投資人同時關注企業的短期財務績效以長期的ESG議題，這些都對投資人的投資帶來風險和機會，投資人希望ESG成為企業策略不可或缺的一部分，包括對外進行清楚的溝通，傳達出把ESG作為企業策略的基本原則和益處。如果投資人沒有看到這種承諾，他們會毫不猶豫地採取行動，這可能包括撤出對該企業的投資，將資金轉移到其他地方。

調查也顯示，投資人最關注的ESG議題是「氣候」，公司最優先考慮的ESG議題是減少溫室氣體排放（65％）。此外，82％的投資人表示，在ESG報告中，很重要的是對環境承諾的基本原則以及詳細計劃。其他優先考量的ESG議題包括：確保勞工健康和安全（44％），以及改善勞動力和高階主管的多元性、公平和包容性（37％）。

投資人認為，ESG策略的執行必須由上而下，82％投資人表示需要將ESG納入企業策略，且66％的受訪者表示，如果企業高層有人負責，他們最有信心解決ESG問題；超過一半的受訪者（53％）認為這位企業高層應該是CEO。

李宜樺指出，ESG必須作為企業策略的一部分，企業高層可協助把ESG的重要性在整個企業中串連起來。企業要展現出對ESG的承諾和績效，需要一種整體的報告方法，且必須透過永續發展、風險和財務報告的團隊合作才能完成。李宜樺強調，為了滿足投資人的需求，企業需要像對待所有業務和財務指標一樣認真看待ESG相關績效。