根據財政部促參司統計，各縣市政府今年前三季招商概況，以新北市簽約19件、70.6億元表現最佳，暫居招商王寶座，其簽約件數與金額皆領先群雄，其次為高雄市簽約2案、25.2億元，第三名則為新竹市簽約2案、22.5億元。

另其他六都如台北市為9案、4.1億元；台南市為2案、3.8億元；桃園市6案、1.7億元；而台中市為2案、0.3億元居六都之末。

不過，台北市前三季簽約金雖不到5億元，但10月有台北士林科技園區地上權大案進帳，估計簽約金額將增加40億元，有望超車高雄成為招商亞軍。

財政部促參司28日公布統計2021年前三季我國促參招商簽約金為368億元（包括中央政府機關240億元、地方政府128億元）創近四年同期新低，年減五成左右，主要為疫情影響招商時程與民間企業投資意願，部分大案簽約時程可能延後至2022年。

促參司表示，今年受疫情影響，一年一度的促參招商大會改採線上招商，原本規劃推出99案、推案金額2023億元，但因疫情影響，部分招商案來不及召開公聽會導致時程延宕，目前僅推出不到30案、推案金額僅千億元左右，估計今年各大促參案可能將延後至明年推出。