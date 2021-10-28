蝦皮購物的「11.11最強購物節」不僅暖身慶已經開跑，今（28日 ）更公布第二波優惠活動，看準去年首次推出房屋競標活動，就已經獲得熱烈迴響，創下了超過50萬次競標出價的紀錄，因此今年就攜手台灣地產代銷龍頭「海悅國際」，一口氣推出了新北３間千萬新家1元競標活動，更為得標者準備了110萬購屋圓夢金，及最高折抵1萬1111元的家電1.1折券，力挺首購族買下人生第一個家。

消費者只要在11月11日前1於全站下單，即可於11月9日、10日、11日參加千萬新家1元競標活動，每次競標最低出價為1111元，出價參與競標可額外獲得0.1蝦幣。（蝦皮提供）

今年蝦皮購物與海悅國際所推出的3間位於新北的房子，總價最高的建案金額高達3588萬元，3個戶型的總價值更是超過去年的6倍，消費者只要在11月11日前1於全站下單，即可於11月9日、10日、11日參加競標活動，每次競標最低出價為1111元，出價參與競標可額外獲得0.1蝦幣。

另外更合作推出線上預約賞屋活動，即日起下單「蝦皮1元超值賞屋券」，全台逾70間建案，只需「聊聊」海悅國際商城即可預約賞屋，完成賞屋就有機會獲得1年份免運券、1111元或111元蝦皮商城購物金，購屋再享2萬元折抵，11月10日當晚7點還有「11.11跨夜直播」，將不定時抽出共22名「5萬元海悅購屋金（1海悅幣）」的幸運得主，可在全台海悅代銷建案使折抵用。

蝦皮購物「11.11最強購物節」於11月1日當晚凌晨0時推出，Apple Macbook Air M1 處理器 13吋筆電，原價3萬900元，限時優惠價1萬1111元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」於11月1日當晚凌晨2點推出，伊萊克斯超級完美管家除蟎（塵滿的滿）版，原價1萬2900元，限時優惠價1111元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」於11月1日當晚凌晨2點推出，COACH皮革手拿包，原價3650元，限時優惠價1280元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物也持續再推出限量品牌夯品全面下殺優惠，11月1日當天從凌晨0時開始到晚上10點，就有蘋果MacBook M1處理器筆電、Panasonic吹風機等人氣商品下殺優惠，而即日起蝦皮購物也已自動派發了最高可折5000元的88折神券至用戶的蝦皮錢包，最高現折2000元的商城85折神券也同步開放領取， 11月1日凌晨0點到2點配券使用，即可以更優惠價格把3C夯品帶回家。