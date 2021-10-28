愛爾蘭踢躂舞王麥可佛萊利（Michael Flatley）經典踢踏舞劇《火焰之舞》6度登場！陣仗將近百位舞者將在明年2月抵台，從台北、高雄、台中及屏東展開5日共7場的環台巡演，在農曆春節期間帶給台灣觀眾精彩演出。

《火焰之舞》演出氣勢磅礡，多位舞者身著華麗服裝，搭配精湛整齊的舞步，整齊劃一的表演，總獲得滿場觀眾驚呼與掌聲。他們在疫情後重返舞台，展開大規模世界巡迴，去年的台灣場次是少數能順利演出的寶貴機會，讓他們難忘。對於能再度來台，不少團員除了想念熱情的觀眾外，也有團員開玩笑表示更想吃小籠包、珍珠奶茶等傳統小吃美食。

近年來《火焰之舞》改良傳統愛爾蘭踢踏舞，將其納入開創性的舞劇編制，搭配作曲大師羅南哈德的配樂，近年還加入《舞王2：危險遊戲》元素，科技感十足。《火焰之舞》演出門票將於10月30日下午3點30分開賣，購票請洽寬宏售票系統。