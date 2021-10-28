嘉義市政府拍攝「和平柔道館」紀錄片，市長黃敏惠（第二排中）與各界追憶已故陳戊寅館長。（廖素慧攝）

嘉義市政府首映「和平柔道館」紀錄片會場上，選手表演柔道。（廖素慧攝）

嘉義柔道運動風行與60年前陳戊寅老師開辦「和平柔道館」息息相關，嘉義市政府28日舉辦「和平柔道館」紀錄片首映會，各地門生齊聚，懷念恩師的教導影響他們為人處事深遠，市長黃敏惠表示，陳戊寅老師是柔壇典範。

黃敏惠表示，10月28日是世界柔道日，「和平柔道館」是推動嘉義、台灣的柔道運動的先驅，特別由教育處籌製《六十周年和平柔道館紀念影片》，並邀請來陳戊寅老師的故舊門生，齊聚一堂，追憶陳老師的事蹟及當年嘉義柔壇風光。

黃敏惠表示，陳戊寅老師柔道技術精湛、書法造詣高，文武雙全，教武術、更教品德，桃李滿天下，遍布警界、體壇、教育界，對學生的影響深遠，希望藉由這部紀念影片讓陳老師以柔道涵養品格的精神能夠發揚光大。

和平柔道館台北館長顧尚志表示，他年少時因省籍情結之故，常打架鬧事，到和平柔道館學武術也學到為人處事之道，陳老師訓誡「學武之人的手就是一把利刃，不能隨便出手傷人」，他謹記在心，在國內外教柔道也都傳承師訓，師恩深如父恩，至今感念。

嘉義市和平柔道館館長陳戊寅老師傳授柔道、國術及摔角等技藝近50年，學生早期在全國各賽會獲獎無數，1994年陳老師心臟病驟逝後，和平柔道館便關閉至今。

市府教育處長林立生說，館內還保留當年陳戊寅老師最後的板書等文物，市府委由專業團隊蒐集資料、探訪耆老故舊門生，拍攝紀念影片，為我國柔道體育發展留下重要史料。