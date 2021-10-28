即將迎接40年的日本超人氣經典動畫名作《超時空要塞》系列演唱會台灣也看得到！將偶像、音樂、愛情、戰爭甚至機器人等元素的「超時空要塞Frontier」，由Mayn與中島愛化身兩位女主角的歌聲為主軸的演唱會，將於11月10日開唱，這也是該動畫系列首度開放全世界網路直播。

「超時空要塞Frontier」是2008年當時為紀念超時空要塞25週年所推出的動畫作品，就算歷經超過十年的時間，至今仍在粉絲之間擁有無可取代的重要性，而動畫中擔任「銀河妖精」雪露的歌手Mayn以及劇中主角「李蘭花」的中島愛，也都曾來台開唱。

這次是「超時空要塞F」睽違11年的專場演唱會，讓許多粉絲既興奮又期待，由於新冠肺炎疫情尚未平息，日本主辦單位為不讓海外粉絲失望，決定開放網路轉播，讓全世界都能與兩位歌姬同聲共鳴。

「MacrossF Galaxy Live 2021 “Revenge” Live Streaming」將於11月10日（三）晚間6點在GLOBE CODING開唱，台灣線上購票、周邊商品以及相關詳情可洽Tokyo Otaku Mode Shop Macross Special Page。