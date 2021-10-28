國安私菸案，吳宗憲（右）和張恒嘉（左）兩名少校皆被判10年以上重刑。（中時資料照）

2019年國安特勤私菸案，今年6月11日一審宣判，前國安局少校吳宗憲、張恒嘉等14人通通被判刑，吳、張兩名少校都被判10年以上重刑。前總統警衛室主任陳敏華當時堅決不認買私菸，雖被記過但順利跨過軍人重要門檻，從上校升到少將。如今雖然被抓包扯謊，陳敏華也參與私菸團購50條，但僅緩起訴處分1年，繳庫4萬元，星星已然摘下，兩相對照，境遇天差地遠。

國安特勤私菸案在2019年7月爆發，包括總統府前侍衛長中將張捷、副侍衛長少將柳惠千、警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫、上校組長熊揚國、楊文津及陳敏華等人分別遭記過調職懲處。不過，被記大過的陳敏華，卻在11個月後仍從上校晉升到少將，輿論嘩然，還被媒體戲稱是「七星少將」。

如今陳敏華在順利升上少將，拿到星星後，終於認了買私菸50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。

相較陳敏華升官緩起訴，吳宗憲、張恒嘉兩名少校，吳是專機出訪承辦人，他向華航購買9441條菸品，並用自己的信用卡刷卡付費，以獲取P幣（與新台幣等值）近17萬元；張則配合吳，向特勤中心調借公務貨車，聯繫菸品機邊取貨事宜，通通遭到重判。

此案檢方分成3波偵查110多人，除起訴14人，國安局前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將等共77人，檢方分別要求支付5000至20萬元給公庫，給予緩起訴1年處分確定；另少將林國欽及「特勤郭雪芙」女警官張嘉玲等27人也獲緩起訴。

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