明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳（左）與當家小旦鄭雅升（右）再度飾演情侶。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。彩排記者會上，第三代陳昭賢（右）與陳子豪（左）上台演出。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。彩排記者會上，第三代陳子豪上台演出。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳（左）與當家小旦鄭雅升（右）再度飾演情侶。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》。當家小旦鄭雅升一人分飾4角，展現表演功力。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳飾演韓湘子。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》，彩排記者會上，當家小生孫翠鳳（左）與女兒陳昭婷（右）同台演出。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》。彩排記者會上，當家小生孫翠鳳（前中）率全體演員一起揮手致意。（劉宗龍攝）

明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，成立93年的團隊，由第二代攜手第三代演員同台飆戲，演繹著古老且深厚的表演技藝，加上製作人第三代陳昭賢大膽將年輕創新想法加入其中，勾勒出團隊心中理想的場景，不僅賦予歌仔戲時尚色彩，也刻劃出天上人間真情。

當家小生孫翠鳳與當家小旦鄭雅升再度飾演情侶；鄭雅升更是一人分飾4角，展現表演功力，而明華園第三代陳昭賢與陳子豪亦參與演出。該劇將於10月30日、31日於台北國家戲劇院登場。