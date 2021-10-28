用鏡頭看台灣》明華園經典劇作《韓湘子》 孫翠鳳、鄭雅升再度演情侶 20:352021/10/28 中時 王爵暐 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳（左）與當家小旦鄭雅升（右）再度飾演情侶。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳（左）與當家小旦鄭雅升（右）再度飾演情侶。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。彩排記者會上，第三代陳昭賢（右）與陳子豪（左）上台演出。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，由第二代攜手第三代演員同台演繹著古老且深厚的表演技藝。彩排記者會上，第三代陳子豪上台演出。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳（左）與當家小旦鄭雅升（右）再度飾演情侶。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》。當家小旦鄭雅升一人分飾4角，展現表演功力。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》當家小生孫翠鳳飾演韓湘子。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》，彩排記者會上，當家小生孫翠鳳（左）與女兒陳昭婷（右）同台演出。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》。彩排記者會上，當家小生孫翠鳳（前中）率全體演員一起揮手致意。（劉宗龍攝） 明華園總團經典作品《韓湘子》睽違17年後將再開箱重現，成立93年的團隊，由第二代攜手第三代演員同台飆戲，演繹著古老且深厚的表演技藝，加上製作人第三代陳昭賢大膽將年輕創新想法加入其中，勾勒出團隊心中理想的場景，不僅賦予歌仔戲時尚色彩，也刻劃出天上人間真情。 當家小生孫翠鳳與當家小旦鄭雅升再度飾演情侶；鄭雅升更是一人分飾4角，展現表演功力，而明華園第三代陳昭賢與陳子豪亦參與演出。該劇將於10月30日、31日於台北國家戲劇院登場。 用鏡頭看台灣》疫情趨緩樂遊金門景點 機場湧人潮 時論廣場》從和統到武統 孫亞夫的警訊（郁慕明） #鄭雅升 #第三代 #明華園 #韓湘子 #孫翠鳳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奔騰思潮》陳柏惟被罷，彰顯台灣民主的優良素質（汪葛雷） 15:282021/10/25 海納百川 時論廣場》華自強遺漏的決議文（孫揚明） 20:012021/10/23 時論廣場 用鏡頭看台灣》台日攜手抗疫 101暖心點燈 20:332021/10/27 生活 用鏡頭看台灣》國軍添利器 動力外骨骼增強肌耐力 20:312021/10/26 生活 陳柏惟罷免案》挺陳柏惟音樂會晚間登場 國民黨質疑拿文化部預算 15:442021/10/22 政治 國民黨文傳會21人副主委團名單曝 長跑好手林義傑成亮點 13:222021/10/27 政治 開卷書摘》在海外僑鄉的孫中山 變成了祖國夢想的化身 10:002021/10/26 歷史 用鏡頭看台灣》天氣陰雨溫度下滑 民眾出門遊玩興致不受影響 20:352021/10/23 生活 與孟耿如真正的媒人是他 黃子佼讚名導：用盡才華訴說真實動人故事 16:212021/10/25 娛樂 兩岸新時代》奔騰不回頭的紙媒時代 07:412021/10/28 兩岸徵文 挑戰自我 信義房屋鄭雯鎂從秘書升傑出店長 09:002021/10/23 財經 生活熱門新聞 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 王必勝正宮身分起底「神經學權威」 仙氣正面照曝光 - 生活 高雄首家秀泰影城11／3開幕！首3日看電影100元 - 生活 王必勝爆不倫戀 正宮是「榮總美女醫師」 友人揭兩人關係 - 生活 劈腿風暴王必勝PO文「求家人諒解」 陳宗彥在底下回一句 網戰翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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