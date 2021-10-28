穀保家商高三的黃柏叡今年自願接任隊長，28日在黑豹旗首戰「以身作則」，先敲安助隊先馳得點，最終繳出4打數3安打、貢獻3打點的「猛打賞」成績，好表現也獲得總教練周宗志誇讚。

穀保在黑豹旗首戰就碰上同是木棒組的花蓮體中，加上本屆賽事又是首次改為7局制，賽前教練特別叮嚀選手要把握每次打擊機會，2局上穀保首棒打者林佳緯就敲出二壘安打，下棒黃柏叡再補上適時安打，助隊先下一城。

黃柏叡此役擔任第5棒，敲出的3支安打都帶有打點，給予先發投手馮皓火力支援，周宗志表示，黃柏叡從去年開始整體打擊都很穩定，今年又接任隊長任務，「他滿想以身作則的，打出隊長應有的成績來激勵學弟。」

黃柏叡坦言，擔任隊長一定會有壓力，自己就是把應有的實力發揮出來，面對單淘汰的賽制，也有提醒大家不能掉以輕心，每場比賽當作後一戰在打。

從開始打球到現在，黃柏叡從未當過隊長，個性也比較內向的他，這次主動向教練請纓擔任隊長，「因為我想我也要18歲了，要有帶頭的能力，自己也應該要成長，不能只是待在下面不講話，要給自己一些挑戰，我的個性算比較安靜，所以這算是我一個很大的突破。」

除了想要展現領導能力外，黃柏叡也希望能趁著高中最後一年的時間打出成績，盼在高中畢業後挑戰中職選秀，「前2年上場機會沒有太多，希望今年可以把握，經過這段時間打擊穩定性成長許多，力量比較成熟，心態方面也有成長，另外想加強抗壓性，在球隊遇到危機或關鍵時刻把實力展現出來，不要失常。」