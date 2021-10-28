76歲張姓老翁4年前在友人介紹下委託安泰銀行許姓理專投資，卻遭許女盜刻印章、誘騙簽名，810萬存款歸零，怒控安泰把關不利，還以許女已離職甩鍋。安泰澄清檢視所有文件和電話錄音都是張翁本人，且每月都有寄發對帳單，認定是雙方合意投資所釀糾紛，仍會積極提供所需文件助張翁爭訟。

「我根本不懂網路轉帳，都是她要我簽名！」張翁是建設公司董事長，2017年2月在安泰銀行中壢分行許姓理專推銷下購買投資型產品，許女卻趁機盜刻印章、誘騙簽名，私設網路約定轉帳至人頭帳戶，10個月內5度盜領，甚至連張癌症生病住院仍大膽挪用，將810萬存款提領一空，張翁直到今年10月對帳才發現戶頭歸零，找上安泰，銀行卻推託許女早已離職，要張翁尋司法途徑解決，但許女人間蒸發，張怒控安泰銀行疏於內控，放任理專假投資名義，挪動客戶資金，導致投資人血本無歸，目前僅能對許提告詐欺、偽造文書和民事求償。

議員彭俊豪、徐景文和余信憲聲援，銀行理專欺騙投資人財務或非法投資屢見不鮮，經管會應該要正視問題，尤其銀髮族投資更應該嚴格控管，避免假投資、真詐財，法律是最後一道防線，銀行方也該加強稽核理專的品德，更向安泰喊話，不要只關注與國票金併購案，置投資人不理。

安泰發言人張人偉表示，今年2月張先生有來調閱相關交易資料，銀行清查確認文件和投資交易電話錄音都是他本人親簽或親述，每個月也會寄發對帳單，針對高齡投資人也都遵照經管會規範辦理，尚無證據看到是理專挪用，案發後也全面查核許姓理專經手客人，都無異常情況，目前認定是雙方合意投資造成的糾紛，也強調張先生是許姓理專前職舊識帶來開戶，但仍會積極協助調閱資料釐清，助張追究許的法律責任。