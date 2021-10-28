土耳其執意購買俄羅斯S-400防空系統造成的F-35禁售問題，終於開始舉行爭端解決會議，此事已拖延2年。

防衛世界(Defense World)報導，美國國防部發言人安東‧賽門羅斯( Anton Semelroth) 中校表示，五角大译高級官員安德魯‧溫特尼茲( Andrew Winternitz) 和梅莉莎‧班克特(Melissa Benkert)在10月27日會見土耳其國防部的代表團，對於S-400、F-35爭端解決有了首次的討論，雙方同意召開專門會議，用以解決因土耳其退出 F-35 計劃而產生的後續問題。

賽門羅斯說：「這次會議表明美國政府尊重土耳其先前曾參與 F-35 計劃角色，代表團計劃在未來幾個月內，到華盛頓再次開會。」

美國一直迴避與土耳其的F-35糾紛，但是現在已無法再拖下去，因為土耳其的艾爾段總統在星期三明確表示，他會在周日開始的COP26 全球氣候峰會期間，與美國總統拜登會面時，主動提出 F-35問題，美國已是避無可避。

艾爾段先前的公開場合上說，土耳其在聯合打擊戰鬥機(F-35)計畫上已花費了14億美元，結果如今1架戰機也沒收到，我們需要與他們給個說明，如何償還我們的損失。

艾爾段主動提出一種替代方案，就是美國提售 F-16戰機，作為對F-35計畫的補償。其實這個方案對美國損失不大，畢竟2種戰機沒有可比之處。但是美國國會仍然很有意見，11名眾議院議員對土耳其可能改用購買 40架新的F-16V，以及升級80架F-16C/D的做法表示「深切關注」，他們希望阻止任何軍事武器出口土耳其。