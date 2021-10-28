桃園好市乘雙券上線1周來已超過98萬人登記，但因要持五倍券兌換，一度引發批評，桃園市長鄭文燦順應民意，加碼2000份、500元的好客券，不用持振興券就能兌換，可在43家客家美食認證優質餐廳使用，累積總獎項達23.3萬份，呼籲全台民眾趕緊在11月4日前登記。

鄭文燦說，「桃園好市乘雙券」分成5種獎項，中獎者只要持對應的振興五倍券到超商通路，就可兌換桃園好市乘雙券，包括200元換400元、500元換1000元都各有10萬份，1000元換2000元則是3萬份，最大獎5000元換1萬2000元有1000份，他也宣布加碼2000份「好客券」面額500元，不須持振興五倍券即能免費兌換，總獎項達23.3萬份。

活動10月18日上線以來，吸引98萬人上網登記，預估今凌晨即破百萬，好康登記到11月4日，11月5日抽籤，11月12日至12月31日開放兌換，民眾可在傳統市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業及桃園合法登記店家使用，使用期限自11月12日起至明年4月30日止。

鄭文燦也預告，「桃園購物節」將在11月5日至明年2月15日舉行，民眾只要在桃園市店家消費滿500元，憑收據或發票上網登錄即可參加抽獎，消費5000元就有10次中獎機會，每人最高不能登錄超過600組、30萬元，上線後就開始抽獎，天天抽電動機車、周周抽汽車、壓軸抽青埔豪宅，獎項超過2000個，連同加碼獎項總價值超過6000萬元，鼓勵全台民眾多到桃園消費，刺激桃園經濟。