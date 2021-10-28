在臨床上，長輩常常因未確實佩戴活動假牙而感到不適，台南市柳營奇美醫院口腔膺復科醫師黃鈺芬建議，對於遠端缺牙較多的病人，若經濟因素或是口腔條件不允許大範圍植牙，可以考慮在傳統活動假牙的基礎下，加上少數的植牙來輔助，不僅節省費用，還可增加固持力和穩定度，減緩不適。

黃鈺芬表示，台灣已逐漸邁入高齡化社會，相對地來院評估佩戴假牙的老年人口亦有增加趨勢，除全口無牙以外，局部缺牙的假牙製作大致分成局部活動假牙、固定式牙橋及植牙3大類；其中，固定式牙橋和植牙可提供病人較好的咀嚼力及美觀。

黃鈺芬指出，但是有些患者因身體疾病、口腔狀況不適合手術，或經濟考量而選擇使用局部活動假牙重建。然而，局部活動假牙沒有牙根支撐，吃東西的力量會比植牙或固定式牙橋小，常造成牙床的萎縮、活動假牙不穩定，產生不適感或口腔潰瘍問題。

黃鈺芬說，對於遠端缺牙較多的病人來講，由於缺牙範圍大，咀嚼時較容易會有沉降感以及壓痛的狀況，可以考慮局部活動假牙加植牙，患者佩戴後的滿意度和舒適度都提高很多。

她提醒，若本身已經佩戴活動假牙而不適應的患者，應與醫師討論如何改善目前狀況，而不是一昧地使用假牙黏著劑，這樣才能讓假牙發揮正常功能，維持良好生活品質。