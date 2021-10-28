陸新建摩天大廈設限 人口300萬以上城市禁建500米高樓 19:272021/10/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海外灘。（中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國住房和城鄉建設部及應急管理部發布通知，城區常住人口300萬以下城市，要嚴格限制興建150米以上建築，不得興建250米以上建築。至於城區常住人口300萬以上的城市，要嚴格限制興建250米以上建築，不得興建500米以上建築。 該通知要求各地嚴格控制新建超高層建築，實行超高層建築決策責任終身制，相關部門審批80米以上住宅建築，以及100米以上公共建築時，應徵求消防救援機構意見，以確保與當地救援能力匹配。 陸50家蘋果供應商納清潔能源項目 年減碳1800萬噸 彰化農民集資千萬打造「合作社」 控政府徵收不成要強拆 #建築 #興建 #以上 #300萬 #嚴格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惠文高中體育暨國際學舍落成啟用 校長：20周年校慶最佳獻禮 12:562021/10/28 寶島 每年每人可領7200元回饋金！全台唯一有合併誘因的鄉在雲林 18:022021/10/28 生活 買房也瘋雙11！海悅攜手蝦皮購物 千萬新家1元起標 15:332021/10/28 房市新訊 聯電Q3獲利新高 Q4更優 04:102021/10/28 財經要聞 嚴格鎖國防疫逾一年後 紐澳將重新敞開國門迎客 17:142021/10/28 國際 催65歲長者施打率！北市擬推「行動接種巴士」前進社區打疫苗 09:342021/10/28 生活 高市搶攻振興觀光市場 祭6千萬高雄券吸30萬遊客 18:052021/10/28 生活 新光三越信義日本商品展伴手禮夯 捧出三大斷貨王 08:442021/10/28 生活 全台最狂！好市多電視要價300萬 網友全看傻 13:592021/10/28 生活 雲南瑞麗長期封城民眾生活難熬 「一年0收入」處崩潰邊緣 10:012021/10/28 兩岸 史話》毛澤東和戰兩手策略──崩潰年代之10（蔣世安） 00:002021/10/28 兩岸史話 兩岸熱門新聞 陸國防部：將反制美「切香腸」式提升美台軍事聯繫 - 兩岸 - 旺報 港媒：貪便宜吃台灣水果 港人恐吃蟲下肚 - 兩岸 蔡英文首次證實有美軍在台 陸外交部：妄圖分裂國家的人沒好下場 - 兩岸 中國駐澳洲大使成競業即將離任 兩國關係難改善 - 兩岸 回應蔡英文接受CNN專訪 國台辦：再次暴露其台獨圖謀冥頑不化 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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