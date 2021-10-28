中國住房和城鄉建設部及應急管理部發布通知，城區常住人口300萬以下城市，要嚴格限制興建150米以上建築，不得興建250米以上建築。至於城區常住人口300萬以上的城市，要嚴格限制興建250米以上建築，不得興建500米以上建築。

該通知要求各地嚴格控制新建超高層建築，實行超高層建築決策責任終身制，相關部門審批80米以上住宅建築，以及100米以上公共建築時，應徵求消防救援機構意見，以確保與當地救援能力匹配。