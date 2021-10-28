國內知名的羊奶粉品牌「卡洛塔妮」今年正式邁入第30年，友華生技特別舉辦「卡洛塔妮30週年『30有妮．生日記者會』」活動，在會前於網路舉辦「我們都是卡洛寶寶」招募活動，邀請同是喝卡洛塔妮羊奶粉長大的父母及其子女，一同蒞臨記者會現場與卡洛塔妮歡慶30歲生日，品牌代言人白家綺也親自到場祝賀及分享使用心得，並由小兒科柯盈賢醫師專業解說羊奶粉的營養價值，整場活動不僅讓社會大眾瞭解羊奶粉的高營養價值能夠幫助小朋友健康成長、調整體質，也見證卡洛塔妮「延續母愛的捷徑」的經營理念。

卡洛塔妮三十週年慶記者會上，親子都是卡洛寶寶大集合。(戴志揚翻攝)

「卡洛塔妮」為慶祝30週年，今年10月中旬在Facebook舉辦「我們都是卡洛寶寶」募集活動，吸引100多組家庭報名參加，卡洛塔妮抽出10組幸運的消費者參加慶生活動。與會的爸媽及其子女都是從小使用「卡洛塔妮」，爸媽表示因為使用卡洛塔妮羊奶粉後，體質得到調整，讓成長過程健康有活力，所以才會選擇讓自己的小朋友也喝卡洛塔妮，家庭兩代都成為了愛用者。

卡洛塔妮羊奶粉代言人白家綺。(戴志揚翻攝)

品牌代言人也同是卡洛塔妮的愛用者的白家綺表示，因緣際會之下認識了已經在台灣30年的羊奶粉領導品牌：卡洛塔妮，不只成了愛用者，也很開心可以擔任代言人，並提到自己在懷孕期間也是使用卡洛塔妮的媽媽羊奶粉來呵護自己，尤其產品沒有任何一點羊羶味讓他非常喜歡，兒子「斗宅」也是使用卡洛塔妮的羊奶粉，使用之後體質有改善相對明顯，同時便便也變得順暢很多，最重要的一點是斗宅晚上哭鬧的情況明顯減少許多，常常一覺到天亮。

友華生技執行長蔡孟霖。(戴志揚翻攝)

台灣逾八成孩童有過敏性體質，如何改善一直是家長頭痛問題，因此卡洛塔妮更持續投入相關研究，與成功大學王志堯博士共同提出「孕婦持續食用羊奶，能降低孩子因外來刺激誘發不適症狀的機率」的研究結果，證明卡洛塔妮能用最好的營養成分陪伴孩童茁壯。小兒科柯盈賢醫師指出，羊奶粉擁有優質蛋白質、天然溫和不刺激、好消化及含有多種天然成分等四大特色，可作為提供幼童所需營養的絕佳選擇之一。羊奶粉提供優質蛋白質來源，能夠給予幼童成長過程中所需的各種胺基酸。同時其αs-1酪蛋白含量少，豐富A2Β酪蛋白，減少刺激蛋白釋放，適合寶寶使用。再者羊奶粉的酪蛋白微膠粒體積較牛奶大，因此消化酵素的作用面積大，有助於加速消化；且中鏈脂肪酸比例高，能被快速吸收以提供所需的能量。另觀察羊的泌乳方式，可發現與人類的泌乳方式類似，因此含有多種天然營養成分，像是能同時幫助寶寶健康維持的重要成分「核苷酸」及「多胺」，羊奶粉的含量就遠高於牛奶粉。

友華生技執行長蔡孟霖先生表示，今年適逢友華生技40週年，同時也是「卡洛塔妮」的30週年，為意義非凡的一年。「卡洛塔妮」是友華生技第一個自創的品牌，就像是友華生技長期孕育的小孩，感謝優秀的特約店家和長期給予支持鼓勵的消費者，讓品牌得以陪伴國內寶寶健康成長，30 年來陪伴超過百萬個家庭，始終秉持「延續母愛的捷徑」的理念，從媽媽到嬰幼兒羊奶粉，是市面上唯一提供全階段羊奶粉產品的品牌，卡洛塔妮更進””一步並於2020年持續推出卡洛塔妮媽媽羊奶粉，以及米、麥精副食品，透過羊奶的高度營養價值關懷照顧需要哺餵母乳的媽媽與需要健康茁壯的孩子們。卡洛塔妮始終秉持「延續母愛的捷徑」的理念，用高品質的乳源、高規格的製程，卡洛塔尼不僅在紐西蘭買下牧場，控管乳源的品質；此外，每一隻羊都有編號並植入晶片，確保其健康狀態以提供最好的乳源，讓父母放心，孩子們也能夠健康、安心成長。這份堅持深受國人肯定，在台市佔率高達七成，穩居龍頭。