新北市新莊警分局於今（28）日上午舉辦「義勇交通警察人員常年訓練」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局於今（28）日上午舉辦「義勇交通警察人員常年訓練」，強化執勤及協助處理交通事故的技巧，並結合反詐騙等課程犯罪預防宣導。新北警局長黃宗仁親自蒞臨會場向義交兄弟姊妹們致上敬意及勉勵。

黃宗仁表示，新北市治安滿意度為全國第一，警政署的治安滿意度也是全國第一，治安維護及交通疏導是警察的首重工作，無論是疫情期間或非洲豬瘟期間，警察同仁都是24小時待命，相當辛苦。然警力有限，民力無窮，倘能凝聚警民合作的「五力」（義警、民防、警友、志工、守望相助隊）作為警察力量的延伸，共同預防犯罪發生，才能達到事半功倍的成效，讓新北市更安全便捷。

黃宗仁強調，許多義交兄弟都是利用工作之餘來協助轄區內的各種大小事，不畏風雨日曬以維護交通順暢安全，相當感謝他們對這份使命的熱誠和對這片土地的熱愛。

今年的課程包括「交通指揮手勢及執勤安全」、「緊急救護危機處理」、「協助民眾處理交通事故流程及實地演練」，大家也紛紛針對自己擔任義交時候遇到的問題提出討論，互相交流切磋，氣氛相當熱絡。

新莊警分局長林温柔表示，團隊合作的最大優勢是透過合作的綜效，帶來超凡的果效，完成目標。新莊地區交通順暢平穩，義交兄弟姊妹們功不可沒，「五力」相挺，共同守護，定能讓治安更平穩，交通更順暢。