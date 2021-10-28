為響應世界2050淨零目標，富邦金控28日舉辦「Run For Green 領跑台灣 奔向淨零」記者會，宣示將富邦將全力奔向綠色，發揮富邦在金融與非金融的企業影響力，推動綠色作為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標。在金融本業致力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌；非金融部分，推動台灣四大馬拉松轉型綠色賽事，號召跑者為地球健康而跑，5年內為台灣種下10萬棵樹，並攜手台灣各地方政府，倡議減碳願景！

同時，富邦金控宣佈捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」給台灣血液基金會台北捐血中心，不僅每次出勤可減少高達48％的碳排量，同時提供熱心捐血民眾無噪音、無廢氣的捐血環境，期許透過富邦的拋磚引玉，吸引更多民眾支持捐血公益也與整個台灣共同奔向2050淨零目標！

記者會中，富邦金控總經理韓蔚廷、台灣永續能源研究發展基金會董事長簡又新、臺大風險中心主任周桂田、四大馬拉松主辦單位及植樹指導單位代表皆到場，首波響應「Run for Green」計畫的新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣等七縣市首長則透過影片，一同號召全民關注減碳議題，達成2050淨零目標。同時，台灣血液基金會執行長魏昇堂及台北捐血中心主任林敏昌也出席，代表接受富邦金控捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」，呼籲民眾踴躍捐血救人並一起減碳愛地球！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，近年全球氣候異常、極端氣候加劇，更讓我們深刻體認到，整個地球的「永續危機」迫在眉睫！人類與環境不該是零和遊戲，為了保護我們賴以維生的土地與環境，富邦身為台灣的領導企業，現在正是挺身而出的時刻！今年適逢富邦60週年，富邦發揮本身金融與非金融的影響力，提出「Run for Green」計畫，攜手台灣各縣市政府，共同倡議減碳願景，朝2050淨零台灣目標全力衝刺！

韓蔚廷指出，在金融本業部分，富邦期望以金融的力量導引產業邁向低碳，積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品等，期盼能成為帶動「影響力投資」(Impact Investing)的領頭企業。非金融部分，則結合富邦贊助已長達13年的馬拉松運動擴大影響力。包含臺北馬拉松、高雄馬拉松、萬金石馬拉松，以及田中馬拉松，期盼藉由結合「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事資源，推動綠色賽事轉型，並攜手全台各地方政府，未來5年內將為參與跑者在台灣各地種下10萬棵樹，民眾只要參與四大馬拉松賽事，里程累積達40公里，富邦就會為你種下一顆樹，跑者還可以自行選址並為自己的樹命名。只要參與「Run for Green」計畫的馬拉松跑者將不僅為了自己的健康而跑，更是為了臺灣土地的健康而跑，讓永續的每一步，都算「樹」！