中華民國公司經營發展協會今（28）日召開會員大會，改選理監事及理事長，由福邦創投公司董事長黃顯華當選新任理事長。為呼應ESG概念抬頭，會員大會中也通過更名為「中華民國公司經營暨永續發展協會。黃顯華表示，協會改選理監事及名稱加入「永續」後，希望協助台灣企業面對經營及發展的議題外，在永續及ESG相關的議題上，也可以發揮更積極的功能。

副理事長王金來表示，2021年為我國力推ESG的一年，ESG結合環境保護、社會責任以及公司治理的目標，在這廣泛的概念下成為用來衡量企業永續經營發展的衡量指標，所以2021年也可以稱做「永續發展元年」，中華民國公司經營發展協會配合時事發展，決定更名為「中華民國公司經營暨永續發展協會」很有意義，「經營暨永續發展」具有平衡對稱的名稱，對協助企業轉型升級、永續發展具正面意義，協會的目標性、使命感將更強烈。

公司經營暨永續發展協會28日召開會員大會，舉行四年一屆的理、監事改選，選出黃顯華、王金來、林火燈、王伯鑫、陳春山等19席理事，以及賴永吉、陳建元、沈碧琴等3席監事。隨即舉行理監聯席，推選黃顯華接任新任理事長。

新任理事長黃顯華表示，中華民國公司經營暨永續發展協會前身為「中華民國公司組織發展協會」，成立的歷史已經超過四十年，隨著社會環境變遷、公司經營環境改變，之前改名為「中華民國公司經營發展協會」，配合ESG意識抬頭，社會著重永續發展的精神，今日再更名「中華民國公司經營暨永續發展協會」，未來將從實務及策略面來協助企業經營與永續發展，除了最原始的協助企業朝公司織織發展、完成股東會召集、開會之外，未來包括綠能、碳足跡、碳中和等環境保護，永續企業、永續地球等議題，也都將是協會關心所在。

經營暨永續發展協會並在改選理事長之後，安排副理事長暨大同公司獨立董事王金來以「企業升級與轉型之策略與管理-以動態能力觀之-政大 DBA 個案研究與實證經驗分享」為題發表專題演講。王金來為國內首位DBA（經營管理博士），曾任安永會計師事務所所長、聯電簽證會計師，現任大同獨立董事，輔助企業變革的實務經驗豐富，演講內容包括：大同、裕隆兩大著名公司的變革與翻轉策略與管理。

另還分享：中美晶的併購式成長、如興的併購式成長、敦吉的內生式成長、旺宏的內生式成長、晶華酒店的聯盟式成長、佳世達的聯盟式成長等個案，並分析它們的優缺點。

黃顯華表示，未來公司經營暨永續發展協會希望可以為台灣社會多做一些事情，未來將持續邀請各不同產業，成功的企業主做專題演講，對中小企業提供經驗分享，福邦也會全力支持中華民國公司經營暨永續發展協會。