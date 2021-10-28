有「台版Angelababy」之稱的網紅黃琳，擁有亮麗外型、火辣身材，在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，不時會在社群網站分享火辣福利，最近她又曬出一組比基尼濕身照，養眼畫面讓粉絲看了狂讚太性感。

黃琳在IG分享之前去夏威夷度假的舊照，只見她穿著一套紅色比基尼沖身體，露出俏皮的吐舌表情，笑得十分陽光，看起來玩得相當盡興，而她下半身穿的綁帶式泳褲，令她的渾圓翹臀全被看光，尤其側身入鏡，乍看下就像沒穿，相當火辣。

更犯規的是，不知是比基尼尺寸太小，還是黃琳上圍太大，泳衣完全包不住她的雙球，不但胸前事業線深不見底，還微微溢出南半球，加上水沖下來的力道，令人不禁替她緊張隨時有走光的危險，且仔細一看，還能發現黃琳有精實11字腹肌，前凸後翹的S曲線讓粉絲大飽眼福。

貼文PO出後，吸引大票粉絲暴動留言「快掉下來了」、「不可以這樣」、「纯欲天花板」、「真的太扯」、「太愛了這身材」、「有夠猛」。另外，黃琳不只傲人身材圈粉，近期還推出單曲《你太可愛》，可見其人氣火紅程度。